MG RTL zahlt erneut Erfolgsprämie an Mitarbeiter

Die Mediengruppe RTL wird ihren Mitarbeitern auch für das vergangene Jahr eine Erfolgsprämie auszahlen - das geschieht nun schon zum achten Mal in Folge. Insgesamt werden so jetzt 18 Millionen Euro an die Mitarbeiter ausgeschüttet.



23.03.2018 - 12:41 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 12:41 Uhr

Wie schon in den vergangenen Jahren erhalten die rund 3.300 Mitarbeiter der Mediengruppe RTL Deutschland auch in diesem Jahr wieder eine Erfolgsprämie für das abgelaufene Jahr. Geschäftsführerin Anke Schäferkordt informierte die Mitarbeiter per Brief im Intranet, dass jeder Mitarbeiter zusätzlich 1,5 Monatsgehälter ausbezahlt bekommt. Die Mediengruppe RTL zahlt die Erfolgsprämie nun schon zum achten Mal in Folge.

Insgesamt schüttet das Unternehmen nach eigenen Angaben für das abgelaufene Jahr mehr als 18 Millionen Euro aus. Dabei können die Mitarbeiter selbst entscheiden, ob sie das Geld auf ihr Konto überwiesen haben wollen, oder ob es beispielsweise in eine Direktversicherung fließen soll.

RTL beteiligt seine Mitarbeiter seit 1992 regelmäßig am Erfolg des Unternehmens, seither habe man fast 240 Millionen Euro ausgeschüttet, heißt es vom Unternehmen. Anfangs wurden die Prämien nur für RTL-Mitarbeiter gezahlt, inzwischen kommen alle Mitarbeiter der Sendergruppe in diesen Genuss, eingeschlossen der Menschen, die bei IP Deutschland, CBC, infoNetwork und RTL interactive arbeiten.

