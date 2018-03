"Schlag den Henssler": ProSieben bricht Online-Voting ab

© ProSieben

Eigentlich hat ProSieben die etwas langwierige Kandidatenauswahl bei "Schlag den Henssler" ins Internet ausgelagert. Weil das Voting dort aber vermutlich manipuliert wurde, gibt es am Samstag nun doch wieder eine Abstimmung per Telefon zu Beginn der Sendung.



23.03.2018 - 18:44 Uhr von Uwe Mantel 23.03.2018 - 18:44 Uhr

Eine Schwachstelle von "Schlag den Raab" - die langwierige Kandidatenauswahl zu Beginn der Sendung - hatte ProSieben bei "Schlag den Henssler" zunächst auch wieder aus der Mottenkiste geholt. Angesichts der etwas mageren Quoten entschied man sich aber nach der zweiten Ausgabe, den Einstieg in die Sendung zu beschleunigen und die Kandidatenvorstellung und Auswahl ins Internet zu verlagern. Das funktionierte in der dritten Sendung, doch schon bei der kommenden vierten Ausgabe an diesem Samstag wird es wieder eine Telefonabstimmung gaben.

Das Online-Voting lief zwar bereits, wurde nun allerdings abgebrochen. "Wir haben berechtigten Grund zur Annahme, dass das Voting manipuliert wird", sagt ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. "Nach Rücksprache mit unseren Juristen haben wir uns daher entschieden, die Online-Abstimmung abzubrechen. Das ist eine Frage des Fair Play. Wir werden wie in früheren Ausgaben den Gegner von Steffen Henssler zu Beginn der Show per Telefon-Voting ermitteln."

Die Kandidaten sind "Ironman"-Teilnehmer Claudius (34) aus Hamburg, Wettkampfschwimmer Alexander (30) aus Frankfurt und der ehemalige Wasserball-Nationalspieler Xabier (37) aus Würzburg, der Jackpot liegt bei einer Million Euro. Als Music-Acts sind Rea Garvey feat. Kool Savas ("Is it Love?") und Anne-Marie ("Friends") mit dabei.

