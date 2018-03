Vox: Neue "Grill den Profi"-Staffel beginnt Mitte April

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Mitte April wird Vox eine weitere Staffel von "Grill den Profi" ins Programm nehmen - dann allerdings nur noch mit drei wechselnden Köchen. Die erste Staffel hatte im Herbst nicht an den Erfolg von "Grill den Henssler" anknüpfen können.



26.03.2018 - 12:32 Uhr von Alexander Krei

Trotz der ernüchternden Quoten hat Vox schon vor einigen Monaten erklärt, eine weitere Staffel seiner Kochshow "Grill den Profi" an den Strart bringen zu wollen (DWDL.de berichtete). Dafür steht nun auch ein Ausstrahlungstermin fest: Vox wird die neun neuen Folgen ab dem 15. April jeweils sonntags um 20:15 Uhr ins Programm nehmen. Anders als im Herbst wird diesmal bekanntlich nicht in jeder Show einen anderer Koch gegen die Promis antreten - stattdessen fokussiert sich Vox auf Nelson Müller, Ali Güngörmüs und Roland Trettl, die jeweils drei Mal mit dabei sind.

Aus Quoten-Sicht werden die drei Profis eine Schippe drauflegen müssen: Einzig zu Beginn der Staffel reichte es im Herbst für den Sprung über sieben Prozent und damit in die Nähe des Senderschnitts. Bittere Pille für Vox: Zum Staffel-Finale setzte es gegen die Show-Mitbewerber, zu denen diesmal auch Günther Jauchs Jahresrückblick zählte, sogar neue Tiefstwerte. Kaum mehr als eine Million Zuschauer und ein Marktanteil von gerade mal noch 4,3 Prozent in der Zielgruppe waren das ernüchternde Ergebnis am Sonntagabend.

Die Vorgänger-Show "Grill den Henssler" hatte sich mit im Schnitt mehr als neun Prozent Marktanteil meist deutlich besser geschlagen. Nach dem Wechsel des Kochs zu ProSieben mussten Vox und die Produktionsfirma ITV Studios Germany jedoch gewissermaßen aus der Not eine Tugend machen. In den neuen Folgen werden indes unter anderem Comedian Lutz van der Horst, "Bachelor" Daniel Völz, Moderatorin Andrea Kiewel und die Schauspieler Daniel Donskoy und Heinz Hoenig antreten. Die Moderation übernimmt erneut Ruth Moschner, auch die Jury bleibt unverändert.

