"Cortes": Spielberg produziert neue Miniserie für Amazon

Amazon hat eine neue Miniserie in Auftrag gegeben, bei der auch Steven Spielberg mit seiner Produktionsfirma an Bord ist. In "Cortes" geht es um Eroberer Hernan Cortes, der zu Lebzeiten den Lauf der Geschichte veränderte.



27.03.2018 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2018 - 16:00 Uhr

Die aufstrebenden Streamingdienste bescheren Steven Spielberg immer mehr Arbeit: Der Oscar-Preisträger ist bereits bei einem neuen Apple-Serienprojekt mit an Board, nun macht er auch eine neue Miniserie für Amazon. Der US-Riese hat mit "Cortes" eine vierstündige Serie in Auftrag gegeben, in der es um den Entdecker Hernan Cortes geht, der für Spanien einst das Aztekenreich stürzte. Die Serie von Spielbergs Produktionsfirma Amblin Television stammt aus der Feder von Steven Zaillian ("Schindlers Liste") und basiert auf dem Drehbuch von Dalton Trumbo.

Als Executive Producer fungieren neben den Emmy-Gewinnern Zaillian und Darryl Frank auch Justin Falvey ("The Americans") und Hauptdarsteller und Oscar-Preisträger Javier Bardem ("No Country for Old Men"). "Cortes" handelt vom legendären Eroberer Hernan Cortes, der seine Expedition in das Herz des Aztekenreichs von König Montezuma II. leitete. Die Reise machte die beiden Zivilisationen erstmals miteinander bekannt und veränderte den Lauf der Geschichte. "Die abenteuerlichen Entdeckungen von Cortes haben die Welt von heute geformt. Durch die Ideen von Amblin, Steven Spielberg, Steve Zaillian und Javier Bardem nehmen wir Prime-Mitglieder mit auf eine aufregende Reise", sagt Sharon Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. "Es gibt nur wenige Momente in der Geschichte der Menschheit, die eine ganze Kultur so geprägt haben, wie das Leben von Cortes. Es wird eine Serie wird voller Dramen und Abenteuer sein."

