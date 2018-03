Müller steigt zur Geschäftsführerin bei Bantry Bay auf

© Bantry Bay Productions

Mit dem "Club der roten Bänder" feierte Produzentin Gerda Müller zusammen mit Jan Krömschröder bei Bantry Bay Productions große Erfolge. Nun wird sie neben ihm zur Co-Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma ernannt.



28.03.2018 - 11:54 Uhr von Alexander Krei 28.03.2018 - 11:54 Uhr

Produzentin Gerda Müller bei Bantry Bay Productions neben Jan Kromschröder zur Geschäftsführerin auf. Bereits seit 2014 leitet sie die Fiction-Abteilung der Kölner Produktionsfirma, die unter anderem für "Weinberg" und "Club der roten Bänder" verantwortlich zeichnete. "Club der roten Bänder" war unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden, Müller erhielt zudem als Produzentin für die deutsche Adaption der Serie den Bayerischen Fernsehpreis.





"Gerda ist maßgeblich an dem Erfolg der Bantry Bay in den vergangenen Jahren beteiligt und ich freue mich sehr, dass ich sie nun nicht nur mehr als herausragende Produzentin, sondern auch als Co-Geschäftsführerin an meiner Seite habe", sagte Jan Krömschröder. Auch Gerda Müller äußerte sich zufrieden: "Ich freue mich sehr, Jan in der Geschäftsführung zu unterstützen und mit unserem Team viele wunderbare neue Film- und Serien-Projekte anzuschieben und umzusetzen."



Vor ihrer Zeit bei Bantry Bay Productions arbeitete Gerda Müller ITV Studios Germany und war als Produzentin für fiktionale Projekte zuständig. In dieser Funktion betreute sie insgesamt fünf Staffeln der Sat.1-Serie "Der letzte Bulle" sowie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" fürs ZDF und den RTL-"Knastarzt". An Arbeit wird es ihr auch in Zukunft nicht mangeln: Aktuell arbeitet Bantry Bay an einem Kinofilm zu "Club der roten Bänder". Dieser soll 2019 zu sehen sein.

