"Club der roten Bänder": Kinostart im Februar 2019

Nach dem Ende im Fernsehen kommt die Vox-Serie "Club der roten Bänder" bekanntlich ins Kino. Nun steht auch fest, ab wann der Film zu sehen sein wird: Im Februar des kommenden Jahres wird es soweit sein.



23.03.2018 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 23.03.2018 - 12:19 Uhr

Der "Club der roten Bänder" kehrt zurück - das ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Die Produzenten von Bantry Bay wollen die Geschichte noch ein bisschen weitererzählen - allerdings nicht im Fernsehen, sondern im Kino. Nun steht auch fest, wann der Film es auf die große Leinwand schafft: Der "Club der roten Bänder"-Film kommt am 14. Februar 2019 in die deutschen Kinos - also am Valentinstag.

Inhaltlich soll es sich nicht um eine Fortsetzung handeln, sondern um ein Prequel, also eine Vorgeschichte. Die Kinobesucher sollen dann erfahren, was vor den Ereignissen der Serie geschah und wie Leo zum kämpferischen Helden wurde. Mit an Bord sind Tim Oliver Schultz, Luise Befort, Nils Julius Schuck, Damian Hardung, Ivo Kortlang und Timur Bartels - also alle Hauptdarsteller der Serie. Als Autoren fungieren erneut Arne Nolting und Jan Martin Scharf, Regie führt Felix Binder, der schon ein paar Episoden der Serie inszenierte.

Bantry Bay sicherte sich für die Produktion des Kinofilms bereits Fördergelder, unter anderem von der Film- und Medienstiftung NRW. Vox beendete die Serie Ende des vergangenen Jahres nach der dritten Staffel planmäßig. Mit bis zu 18,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Club der roten Bänder", die erste eigenproduzierte Serie von Vox überhaupt, ein durchschlagender Erfolg für den Sender. Außerdem wurde die Serie unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

