"Sharknado" endet mit dem 6. Teil im Sommer bei Syfy

Unverhofft brachte es der Trash-Film "Sharknado" im Jahr 2013 zu Kult-Status, sodass in diesem Jahr bereits der sechste Film der Reihe auf dem Programm steht. Damit wird dann aber auch Schluss sein. Zum Abschied werden die Grenzen von Raum und Zeit gesprengt



29.03.2018 - 15:14 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2018 - 15:14 Uhr

Ein Wirbelsturm auf Los Angeles und bringt Haie aus dem Meer mit sich, die an Land geschwemmt und vom Tornado in die Stadt geblasen werden - mit dieser Story brachte es "Sharknado" im Jahr 2013 zum Kultstatus. Zwar waren die Zuschauerzahlen zunächst sogar recht übersichtlich, doch über die sozialen Netzwerke machten sich viele Nutzer und auch zahlreiche Stars über den Trash-Film lustig, dass ein regelrechter Hype entstand, der der Wiederholung noch deutlich mehr Zuschauer bescherte als der Erstausstrahlung.

Davon wollte Syfy natürlich mehr und gab immer weitere Fortsetzungen in Auftrag. In diesem Jahr wird mit "Sharknado 6" nun aber der Endpunkt erreicht, wie Syfy und die Produktionsfirma The Asylum nun bekannt gaben. So langsam gingen den Machern wohl schlicht die Schauplätze aus: Nachdem der glorreiche Held Fin (Ian Ziering) bereits überall auf der Welt gegen Haie gekämpft hat, sprengt er für die letzte Mission nun die Grenzen von Raum und Zeit: In den letzten Szenen des fünften Teils war Fin der einzige Überlebende, nachdem die Erde von Sharknados zerstört wurde. Nun muss er durch die Zeit reisen, um den Sharknado zu verhindern, mit dem einst alles begann.

Neben Ian Ziering werden erneut Tara Reid, Cassie Scerbo, Vivica A Fox und Juda Friedlander in "Sharknado 6" zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Scotty Mullen, Regie führt Anthony C. Ferrante. Die US-Premiere ist für den 25. Juli vorgesehen, danach will Syfy keine Zeit verlieren und den Film schnellstmöglich in 100 weiteren Ländern - darunter auch Deutschland - zeigen.

