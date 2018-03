Bavaria: Wedels Verhalten wäre heute "nicht tolerabel"

© Screenshot 3sat

Die internen Untersuchungen in der Causa Dieter Wedel sind von der Bavaria Film abgeschlossen worden. Hinweise auf sexuellen Missbrauch fanden sich demnach nicht. Gleichzeitig übt das Unternehmen jedoch Kritik am Verhalten des Regisseurs.



29.03.2018 - 16:22 Uhr von Alexander Krei 29.03.2018 - 16:22 Uhr

Im Zuge der Recherchen der Wochenzeitung "Die Zeit" hat sich auch die Bavaria Film mit den Anschuldigungen gegen Dieter Wedel auseinandergesetzt. Jetzt wurden die internen Untersuchungen der Produktionen "Der König von St. Pauli", "Die Affäre Semmeling" und "Gier" abgeschlossen. Die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs konnten demnach bei diesen Produktionen nicht belegt werden.

Allerdings scheint das Verhalten des Regisseurs auch hier durchaus negativ in Erinnerung geblieben zu sein. "Es wird festgestellt, dass Verhaltensweisen von Dieter Wedel gegenüber Mitarbeitenden nach dem heute gültigen Verhaltenskodex der Bavaria Film Gruppe nicht tolerabel gewesen wären", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung der Bavaria Film, ohne jedoch Details zu nennen, was genau nicht tolerabel war.

Vor wenigen Wochen hatten auch NDR und ZDF mitgeteilt, keine Hinweise auf Übergriffe von Dieter Wedel gefunden zu haben. Der Saarländische Rundfunk (SR) hatte dagegen zu Jahresbeginn eingeräumt, dass Vorwürfe gegen den Star-Regisseur schon in den 80er Jahren bekannt gewesen sind. Der heutige SR-Intendant Thomas Kleist kündigte daraufhin an, er wolle "alles schonungslos offenlegen, damit wir schonungslos die Dinge untersuchen können".

Teilen