Trotz BVB-Job: Sammer soll Eurosport-Experte bleiben

Klare Worte und eine Taktik-Tafel - mit diesen Mitteln überzeugt Matthias Sammer seit Saison-Beginn als Bundesliga-Experte bei Eurosport. Obwohl er künftig auch als Berater für Borussia Dortmund arbeitet, soll Sammer weiter im TV zu sehen sein.



31.03.2018 - 14:27 Uhr von Alexander Krei 31.03.2018 - 14:27 Uhr

Am Osterwochenende sorgte Hans-Joachim Watzke für eine echte Überraschung. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund hat sich mit Ex-Meister-Trainer Matthias Sammer auf eine Zusammenarbeit verständigt. Demnach soll der 50-Jährige künftig als Berater für die BVB-Geschäftsführung arbeiten - was zwangsläufig die Frage aufwarf, wie es mit Sammers TV-Tätigkeit weitergeht.

Seit Beginn der Saison ist Matthias Sammer als Experte bei den Bundesliga-Übertragungen von Eurosport zu sehen und macht dort im Zusammenspiel mit Moderator Jan Henkel eine gute Figur - vor allem seine Analysen an der Taktik-Tafel überzeugen Fans und Kritiker gleichermaßen. Daran soll sich trotz des BVB-Engagements auch in Zukunfts nichts ändern, wie der Sender am Samstag bestätigte.

"Wir freuen uns, dass die Analysen von Matthias Sammer so begehrt sind. Er wird weiterhin im vollen Umfang unser Experte bleiben. Er hat alle Schritte mit uns abgesprochen", erklärte Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport, auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Sorgen um die Wahrung der Neutralität macht man sich bei Eurosport also ganz offensichtlich nicht.

