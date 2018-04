Zoudé stößt zum Team von "Tierärztin Dr. Mertens" hinzu

© ARD

Ab der kommenden Woche laufen wieder Dreharbeiten für neue Folgen von "Tierärztin Dr. Mertens". Im Lauf der sechsten Staffel stößt Dennenesch Zoudé neu zum Hauptcast der Serie. Sie übernimmt die Rolle der Zoodirektorin.



03.04.2018 - 17:08 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2018 - 17:08 Uhr

In der kommenden Woche beginnt der zweite Drehblock für die sechste Staffel der ARD-Hauptabendserie "Tierärztin Dr. Mertens" unter der Regie von Heidi Kranz. Dann wird auch erstmals Dennenensch Zoudé für die Serie vor der Kamera stehen. Sie übernimmt die Rolle der neuen Zoodirektorin Dr. Amal Bekele, die nach zahlreichen beruflichen Erfolgen jetzt den Leipziger Zoo zu einem Erlebnispark ausbauen will und damit nicht nur bei Dr. Susanne Mertens für Unbehagen sorgt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. Juni an.

Neben Elisabeth Lanz in der Titelrolle spielen Sven Martinek, Ursela Monn, Gunter Schoß, Deborah Mary Schneidermann, Lennart Betzgen, Thorsten Wolf, Hugo Grimm, Frank Sieckel u.a. Ebenfalls neu mit dabei sind Maxine Kazis Tierärztin in Weiterbildung und Jonathan Beck als Assistent der Zoodirektorin. "Tierärztin Dr. Mertens" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktion. Die Drehbücher des zweiten Drehblocks (Fo. 70 - 73) stammen von Christiane Bubner, Herbert Kugler und Andreas Heckmann. Die Redaktion liegt bei Meike Götz (MDR) und Denise Langenhan (MDR), Executive Producer ist Jana Brandt (MDR).

Teilen