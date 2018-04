"Cake-Boss"-Schöpfer Strauser heuert bei Studio71 an

© ProSiebenSat.1

Das zu ProSiebenSat.1 gehörende Multi-Channel-Netzwerk Studio71 schnappt sich Andrew Strauser als SVP für non-fiktionale Inhalte. Er kommt von Jennifer Lopez' Produktionsfirma Nuyorican und war zuvor für TLC tätig, wo er u.a. "Cake Boss" entwickelte.



03.04.2018 - 19:04 Uhr von Uwe Mantel 03.04.2018 - 19:04 Uhr

Andrew Strauser ist ab sofort SVP of Unscripted Content bei Studio71, einer Tochter der zu ProSiebenSat.1 gehörenden Red Arrow Studios. In dieser Rolle soll er für das Multi-Channel-Netzwerk non-fiktionale Inhalte für alle Plattformen entwickeln und produzieren. Er berichtet an Rabih Gholam, der als President of Unscripted fungiert.

Strauser war zuletzt für Non-Fiktionales bei Jennifer-Lopez' Produktionsfirma Nuyorican tätig, wo er sich um die Entwicklung neuer Formate im Rahmen des First-Look-Deals mit NBC Universal kümmert. Davor war er für den Discovery-Sender TLC tätig. Während seiner Zeit dort entwickelt er unter anderem das Hit-Format "Cake Boss" und kümmerte sich um das Aufspüren von Nachwuchs-Talenten.

Teilen