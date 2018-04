Sexuelle Belästigung: WDR ermahnt Korrespondenten

© WDR

Eine Mitarbeiterin und eine frühere Praktikantin haben laut "Stern" und "Correctiv" Vorwürfe gegen einen WDR-Korrespondenten erhoben, der sie sexuell belästigt haben soll. Als Konsequenz erhielt er einen Vermerk in seiner Personalakte.



04.04.2018 - 11:53 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 11:53 Uhr

Der WDR hat einen Korrespondenten wegen sexueller Belästigung ermahnt. Wie der "Stern" und das Recherchezentrum "Correctiv" berichten, soll der Mann im Jahr 2012 eine Praktikantin auf einer Dienstreise in sein Hotelzimmer geladen haben, wo er ihr Champagner gereicht und ihr auf seinem Laptop einen Pornofilm gezeigt haben soll. Einer anderen Kollegin soll er laut "Stern" in einem längeren E-Mail-Wechsel sexuelle Avancen gemacht haben.

Nach der Aufarbeitung des Falles im vergangenen Jahr habe der Korrespondent keine Abmahnung, aber einen Vermerk in seiner Personalakte erhalten. Der WDR erklärte, man habe Fälle sexueller Belästigung "mit dem Maximum an rechtlichen und disziplinarischen Möglichkeiten" verfolgt. Dem Bericht zufolge ist der Korrespondent auch weiterhin für den WDR tätig.

In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben einer WDR-Sprecherin insgesamt sieben Fälle aktenkundig geworden. Laut "Stern" und "Correctiv" befindet sich darunter auch ein weiterer Journalist des Senders, der regelmäßig in "Tagesschau" und "Tagesthemen" zu sehen ist. Nähere Angaben machte das Magazin in einer Vorabmeldung zunächst nicht.

