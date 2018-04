Mainzelmännchen, Maus und Elefant fliegen zur ISS

© WDR/Görgen/Lindlahr

Die nächste Mission des deutschen Astronauten Alexander Gerst, der im Juni für ein halbes Jahr zur Raumstation ISS fliegen wird, begleiten ARD und ZDF in mehreren Formaten. Ebenfalls mit im All sind Mainzelmännchen, Maus und Elefant



04.04.2018 - 15:25 Uhr von Uwe Mantel 04.04.2018 - 15:25 Uhr

Mit Alexander Gerst gibt es bald wieder einen Deutschen im Weltall: Der Astronaut startet im Juni für die Mission "Horizons" zur Internationalen Raumstation. WDR, ZDF und Kika widmen angesichts dessen dem Thema Raumfahrt in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Sendungen. Dafür bekommen drei Mitarbeiter auch einen Platz im All: Maus, Elefant und das Mainzelmännchen Conni werden gemeinsam mit Alexander Gerst die Erde in der ISS umrunden - also jedenfalls kleine Figuren von ihnen.

Da ein ISS-Versorgungsflug, der Hardware für Gersts Weltraummission ins All gebracht war, bereits an der ISS angedockt hat, sind die kleinen Figuren jetzt schon an Bord der Raumstation. Für die Maus ist es übrigens bereits der dritte Flug ins All, Elefant und Mainzelmännchen sind hingegen Neulinge im All.

Und damit zum irdischen TV-Programm: Am 15. April beginnt die "Sendung mit der Maus" mit einer Sachgeschichte zum Thema "Wie kommen Maus und Elefant zu ihrem Weltraumanzug?", im weiteren Jahresverlauf sollen dann noch sechs weitere Sachgeschichten inklusive exklusiver Aufnahmen aus dem All folgen. Alexander Gerst wird an Bord der ISS zudem Experimente für die "Maus" durchführen. Auch "Die Sendung mit dem Elefanten" wird ihre jungen Zuschauer mit an Bord der ISS nehmen.

Die Übergabe des Astro-Mainzel durch "Pur+"-Moderator Eric Mayer an Alexander Gerst ist Thema in der Sendung "Pur+ - Mission Weltall" am 2. Juni. Darin beantwortet der Astronaut Eric Mayer spannende Fragen rund um das Thema Raumfahrt. Für „Terra X“ begleitete ein ZDF-Filmteam Alexander Gerst bei seinen Vorbereitungen für die Mission „Horizons“. Der erste Film der "Terra X"-Reihe "Aufbruch ins All – mit Alexander Gerst", der die Erde zum Thema hat, ist am Sonntag, 3. Juni 2018 im ZDF zu sehen. Ende des Jahres folgen noch zwei Dokumentationen über Mond und Mars.

Auch die WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" wird am 5. Juni 2018 über die Mission von Alexander Gerst berichten. Im Trainingszentrum der europäischen Weltraumagentur zeigt Gerst Ranga Yogeshwar, wie er sich auf seine neue Mission vorbereitet – und welcher technische Aufwand das Leben auf der ISS überhaupt erst ermöglicht.

