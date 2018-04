Internetausfall ließ Sky-Kommentator Wolff Fuss verstummen

© Witters

Anstelle des Kommentars von Wolff-Christoph Fuss hörten die Sky-Zuschauer am Mittwoch beim Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Man City fast nur die Fans. Die massiven Tonprobleme hatten ihren Ursprung offenbar direkt im Stadion.



05.04.2018 - 14:04 Uhr von Alexander Krei 05.04.2018 - 14:04 Uhr

Drei Tore in einer halben Stunde. Keine Frage: An Aufregung mangelte es dem Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester City am Mitwochabend gewiss nicht. Aufregung herrschte aber auch an anderer Stelle, denn Sky kämpfte fast die komplette erste Halbzeit über mit gewaltigen technischen Problemen, die dazu führten, dass Kommentator Wolff-Christoph Fuss nur selten zu hören war.

Die Tonprobleme des Pay-TV-Senders begannen schon beim Anpfiff. Mehr als vier Minuten lang hörten die Zuschauer die beachtliche Atmosphäre an der Anfield Road, nicht aber den Mann am Mikrofon. Beim 1:0 war Fuß zwar wieder zu verstehen, nicht aber beim 2:0. Auch gegen Ende der ersten Halbzeit brach die Verbindung zu Wolf-Christoph Fuss wieder ab, sodass sich Sky erneut in einem Laufband bei seinen Zuschauern für die "vorübergehende Tonstörung" entschuldigen musste.

Schon während des Spiels machte sich in Unterföhring allerdings ganz offensichtlich die Einsicht breit, dass die Tonstörung doch nicht "vorübergehend" ist, weshalb Fuß nach 45 Minuten Feierabend hatte und durch Roland Evers ersetzt wurde, der den weiteren Verlauf des Spiels vom Studio aus kommentierte. Von diesem Moment an verlief die Übertragung störungsfrei, ebenso wie zuvor schon die Konferenz und das parallel übertragene Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem AS Rom.

"Wir bedauern, dass es gestern Abend während der ersten Halbzeit zwischen Liverpool und Manchester City zu vorübergehenden Tonproblemen beim Live-Kommentar von Wolff-Christoph Fuss kam", erklärte ein Sky-Sprecher am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Bei der Ursachenforschungkonnte der Fehler im Stadion identifiziert werden - anders als zu Beginn der Saison, als es bei den Live-Übertragungen aus dem neuen Studio in Unterföhring immer wieder zu Ton-Problemen gekommen war, trifft Sky nun also offensichtlich keine Schuld.

Grund für die massiven Probleme bei der Übertragung des Champions-League-Spiels sei ein "partieller Internetausfall an den Kommentatorenplätzen in Anfield, von dem auch die Einheit von Sky betroffen war", so der Sendersprecher. Bleibt zu hoffen, dass das Rückspiel in Manchester wieder reibungslos über die Bühne gehen wird.

Teilen