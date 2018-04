Schweighöfers "You are wanted" geht Mitte Mai weiter

© Amazon

Es gibt einen konkreten Starttermin für die zweite Staffel von "You are wanted": Am 18. Mai werden alle Folgen der zweiten Staffel für Prime-Mitglieder zum Streamen bereitstehen. Die Schweighöfer-Serie ist hierzulande die meistgesehene Prime-Serie überhaupt



Amazon hat nun den genauen Starttermin für die zweite Staffel der Serie "You are wanted" von und mit Matthias Schweighöfer verraten: Am 18. Mai werden die sechs neuen Folgen wie üblich auf einen Schlag online für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt. Bei Amazon ist die Vorfreude schon groß, ist "You are wanted" bislang die erfolgreichste Serie bei Prime Video in Deutschland.

Darum geht es in den neuen Folgen: Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm "Burning Man" schien Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Alptraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. "Burning Man": verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen „Burning Man“ in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden und sein Schicksal in die eigene Hand nehmen.

In der zweiten Staffel gibt es ein paar personelle Neuzugänge: Jessica Schwarz, Hannah Hoekstra und Michael Landes stoßen zum Ensemble, dem neben Matthias Schweighöfer weiterhin auch Alexandra Maria Lara, Catrin Striebeck, Katrin Bauerfeind, Aleksandar Jovanovic und Jörg Pintsch angehören. Schweighöfer führt gemeinsam mit Bernhard Jasper erneut auch Regie, die Drehbücher stammen von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Pantaleon Films macht bei "You are wanted" gemeinsame Sache mit Warner, Produzenten sind Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann und Willi Geike.

"Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel konnte ich es gar nicht erwarten, die Geschichte von Lukas Franke weiterzuerzählen. Ich bin sehr stolz, Prime-Mitgliedern in der ganzen Welt die zweite Staffel von 'You are wanted' zu zeigen", sagt Matthias Schweighöfer. "Für Lukas Franke wird es in den neuen Folgen noch gefährlicher, noch bedrohlicher: Er dachte, er hätte die Kontrolle über sein Leben zurückerlangt. Aber im Leben gibt es kein Zurück." Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, sagt: "Die erste Staffel unserer erfolgreichsten Serie war bereits atemberaubend und begeisterte unsere Prime-Mitglieder wie keine andere Serie zuvor. Mit der zweiten Staffel ist es Matthias Schweighöfer jetzt gelungen, sogar noch eine Schippe draufzulegen. Wir sind sehr stolz, unseren Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt diese High-End-Thrillerserie made in Germany zu präsentieren."

