RTL drückt bei neuem Nachmittagsformat auf die Tube

Das Nachmittagsprogramm ist derzeit die größte Baustelle bei RTL, die Quotenkrise hat sich zuletzt weiter verschärft. Daher zieht man den Start des neuen Formats "Meine Geschichte - Mein Leben" nun vor und dreht auch nochmal am Sendeplatz.



05.04.2018 - 19:17 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2018 - 19:17 Uhr

Elf Monate ist es nun schon her, dass RTL ankündigte, sowohl den "Blaulicht-Report" als auch "Betrugsfälle" nicht mehr weiterzuproduzieren und im Programm ersetzen zu wollen. Tatsächlich war das Blaulicht zwischenzeitlich auch schonmal abgestellt, weil "Verdachtsfälle" aber genauso schwächelte, finden sich beide totgesagten Formate auch heute noch im Programm wieder. Doch der Blick auf die Quoten zeigt, wie sehr die Zeit inzwischen drängt: Der "Blaulicht-Report" fiel im März im Schnitt erstmals unter die 10-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen, "Betrugsfälle" lag - ebenso wie das sogar in Doppelfolgen vertretene "Verdachtsfälle" - gar bei weniger als 9 Prozent.

Zumindest ein wenig Besserung erhofft man sich bei RTL davon, dem Scripted-Reality-Genre wieder einen neuen Spin zu geben. "Meine Geschichte - Mein Leben" heißt das neue Format, das RTL ursprünglich Ende April ins Programm nehmen wollte und in dem man "starke Frauen" und die Herausforderungen ihres Lebens - ob im Beruf, in der Liebe, bei der Hochzeit oder im Freundeskreis - in den Mittelpunkt stellen will. Ähnliche Geschichten hatte man in den letzten Monaten schon unter dem - überhaupt nicht passenden Label - "Verdachtsfälle" getestet.

Angesichts der großen Quotennot drückt RTL nun aber nochmal auf die Tube und wartet nicht bis zum Monatsende, sondern schickt "Meine Geschichte - Mein Leben" schon ab dem 16. April auf Sendung. Auch den Sendeplatz hat man nochmal überdacht: Statt das neue Format wie zunächst angekündigt zwischen den Flops "Blaulicht-Report" und "Verdachtsfälle" um 15 Uhr zu platzieren, werden die Frauen-Geschichten nun schon um 14 Uhr erzählt - also im Anschluss an "Punkt 12", das zwar in den letzten Monaten ebenfalls Federn lassen musste, aber für RTL immer noch erfolgreich ist.

Der "Blaulicht-Report" fliegt dafür Ende kommender Woche aus dem Programm, ab 15 Uhr bleibt es bei Doppelfolgen von "Verdachtsfälle", um 17 Uhr bleiben unverändert die "Betrugsfälle" im Programm. Hier steht als Ablösung die neue tägliche Serie "Freundinnen - jetzt erst recht" bereit, die aber erst im Herbst an den Start gehen wird.

