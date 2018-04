Neue Vorwürfe: WDR stellt Korrespondenten frei

© WDR

Nachdem der WDR-Korrespondent, gegen den Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhoben wurden, bislang mit einer Ermahnung davon kam, wurde er nach erneuten Vorwürfen nun erst einmal freigestellt, wie der WDR bestätigt.



08.04.2018 - 10:22 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2018 - 10:22 Uhr

Nachdem "Stern" und "Correctiv!" vor einigen Tagen über Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen einen für die ARD tätigen Korrespondenten berichteten, gab es Kritik am Umgang des WDR mit dem Fall. Der Korrespondent erhielt dem Bericht zufolge nur eine Ermahnung und durfte weiterhin für die ARD tätig sein. Nun wurde er allerdings vorübergehend vom Dienst freigestellt.

Hintergrund sind neue Vorwürfe, die gegen den Mann nach den Berichten in der vergangenen Woche erhoben wurden. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte der WDR auf Anfrage von DWDL.de. Während der Freistellung will der WDR die neuen Vorwürfe nun untersuchen.

