Sat.1 Gold holt Lenßen und Bendel Mitte Mai zurück

Mitte Mai kehren Ingo Lenßen und Jochen Bendel mit zwei bereits etablierten Formaten zurück ins Programm von Sat.1 Gold. Der Sender öffnet am gleichen Tag auch die "Praxis Dr. Dreesen". Bei ProSieben Maxx kehren dann auch die "Checker Buddies" zurück.



09.04.2018 - 15:07 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2018 - 15:07 Uhr

Ingo Lenßen lädt demnächst wieder zur "Recht-Sprech-Stunde": Die Sendung mit dem TV-Anwalt geht am 17. Mai bei Sat.1 Gold in die nächste Staffel. Die neuen Folgen laufen wie gehabt am späten Donnerstagabend ab 22:10 Uhr. Am gleichen Tag kehrt übrigens auch "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel zurück, der Moderator vermittelt zur besten Sendezeit erneut Tiere aus Tierheimen an neue Besitzer. In den neuen Folgen blickt Bendel auch auf die Tiere zurück, die im vergangenen Jahr neue Besitzer gefunden haben.

Ebenfalls am 17. Mai startet Sat.1 Gold "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere". Die fünfteilige Dokusoap zeigt das Berufs- und Privatleben von Dr. Dreesen und zeigt, wie er mit seinem Team große und kleine Patienten behandelt, Leben rettet, Tierhalter tröstet und Notfälle aufnimmt. Auch bei ProSieben Maxx kehrt am 17. Mai übrigens ein bekanntes Format zurück: "Checker Buddies - Niels und Icke ohne Anleitung" geht dann in die zweite Staffel. Die neuen Folgen laufen immer zur besten Sendezeit, erneut testen Niels-Peter Jensen und Christoph "Icke" Dommisch Gegenstände und Lebensmittel aus aller Welt - ohne Anleitung.

