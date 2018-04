Yogeshwar: "Habe gespaltenes Verhältnis zum Fernsehen"

© WDR/Felix Berner

Seit ziemlich genau 25 Jahren gibt es die WDR-Wissenschaftssendung "Quarks" von und mit Ranga Yogeshwar nun schon. Zum Jubiläum spricht der Journalist in einem Zeitungsinterview über sein Verhältnis zum Fernsehen und über Fake News.



10.04.2018 - 10:27 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2018 - 10:27 Uhr

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat dem "Hamburger Abendblatt" zum 25. Geburtstag seiner WDR-Sendung "Quarks" ein Interview gegeben und darin auch über sein Verhältnis zum Medien Fernsehen gesprochen. "Zugegeben, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Fernsehen", sagt Yogeshwar. Er komme aus der Wissenschaft und habe mit manchen Dingen immer so seine Probleme gehabt. "Zum Beispiel ist das Fernsehen sehr laut geworden, generell zielen Medien immer stärker auf Sensation ab, um Zuschauer zu binden. Das widerspricht dem Mechanismus der Aufklärung, in Ruhe und Besonnenheit Dinge zu erläutern. Ich glaube, da brauchen wir eine Kurskorrektur in den Medien."

Sich selbst sieht er vor allem als Journalist und weniger als Moderator. "Moderatoren sind, wenn man das Wort genau nimmt, Bremser – moderare heißt abbremsen. Wir haben heute zudem viele Moderatoren, die über viele Themen reden, ohne sie richtig zu verstehen, und mein Anspruch ist es, das anders zu machen." Er selbst sehe nicht viel fern, weil er viel arbeite oder Bücher lese.

Yogeshwar sieht auch eine konkrete Gefahr, dass soziale Medien denkfauler machen. Er zitiert eine Untersuchung, laut der die Verbreitung von falschen Nachrichten eine viel größere Erregung erzeuge als die ruhige Wahrheit. "Die Konsequenz daraus: Wenn wir als Gesellschaft nicht aufpassen, werden wir irgendwann eingenebelt von einer Wolke von Scheinfakten, von irrelevanten oder falschen Behauptungen. Am Ende wissen wir gar nicht, was noch glaubwürdig ist." Öffentlich-rechtliche Sender sollten es sich laut Yogeshwar zum Ziel machen, "zu Referenzstellen zu werden, bei denen die Menschen sagen: Wenn ich etwas wirklich wissen will, gucke ich dort nach".

