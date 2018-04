Sky richtet Pop-Up-Channel für "Spider-Man" ein

© Marvel Characters, Inc.

Im Juni dreht sich bei Sky zehn Tage lang alles um "Spider-Man", der Sender eröffnet dann nämlich einen Pop-Up-Channel, auf dem alle sechs Filme des Superhelden laufen werden. Mit dabei ist auch der neueste Streifen.



10.04.2018

Langsam kommt man mit den vielen Pop-Up-Channels von Sky gar nicht mehr hinterher: Luc Besson hat einen, für Western-Filme und für Aliens gab bzw. gibt es einen und auch rund um den Valentinstag wurden auf einem eigenen Sender etliche Liebesfilme gezeigt. Nun kommt ein weiterer Pop-Up-Sender hinzu: Sky Cinema Spider-Man HD ist zwischen dem 1. und 10. Juni zu sehen und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits.

Auf dem Sender laufen wenig überraschend sämtliche "Spider-Man"-Filme. Angefangen von den ersten drei Teilen mit Tobey Maguire, bis hin zu den zwei Filmen mit Andrew Garfield. Und auch der neueste Streifen, "Spider-Man: Homecoming" mit Tom Holland in der Hauptrolle, wird in diesem Zeitraum zu sehen sein. Der neueste Film feiert erstmals am 3. Juni seine exklusive TV-Premiere.

Michaela Tarantino, Vice President Film bei Sky, sagt: "'Spider-Man' gehört in Deutschland zu den beliebtesten Comic-Figuren. Die Verfilmungen sind absolute Blockbuster-Garanten. Mit unserem Pop-up Channel Sky Cinema Spider-Man HD bieten wir nun zur exklusiven TV-Premiere von 'Spider-Man: Homecoming' allen Fans der Comic-Reihe und allen Filmfans gleichermaßen ein echtes Highlight und das zum allerersten Mal komplett in UHD auf Abruf."

