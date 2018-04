WDR360 wird bei funk als "reporter" fortgesetzt

© WDR

Seit drei Jahren betreibt der WDR unter dem Namen #WDR360 einen YouTube-Kanal, für den Reportagen für ein junges Publikum produziert werden. Nun erhält er mit "reporter" einen neuen Namen und schlüpft bei funk unter.



10.04.2018 - 14:55 Uhr von Uwe Mantel 10.04.2018 - 14:55 Uhr

Der vom WDR betriebene YouTube-Kanal "#WDR360" wird zu "reporter" und ist künftig Teil des öffentlich-rechtlichen jungen Angebots funk. Die Macher geben eine sehr spitze Zielgruppe an: Das Format richtet sich demnach an 20- bis 24-Jährige, die politisch interessiert und weltoffen seien. Alle Reportagen zu politischen und gesellschaftlichen Themen sollen die Lebenswelt dieser Grupe betreffen. Als "nah am Geschehen, mutig, überraschend und investigativ" wird "reporter" beschrieben. Wichtig sei dabei, dass die Reporter "unideologisch und ergebnisoffen" an die Recherche herangehen. "Meinung machen andere. Wir machen Journalismus.", lautet das Motto.Hauptausspielwege bleiben auch unter neuem Namen Youtube und Facebook.

Durch den Austausch mit funk sei das Format nochmal weiterentwickelt worden, erklärt Projektleiterin Julia von Cube. "Ein konkretes Beispiel: Wir verzichten nun auf Off-Texte und sind dadurch noch näher, authentischer und direkter in der Ansprache unserer Community. Unser Team ist in den letzten Wochen gewachsen. Die Stammbesetzung ist aber dieselbe geblieben."

Im Auftaktfilm kehrt Ben Bode an einen Ort zurück, den er schon für #WDR360 besucht hat: den Braunkohle-Tagebau im Hambacher Forst. Vor mehr als zwei Jahren hat er die Umweltaktivisten, die illegal am Waldrand und in den Bäumen des Hambacher Forsts leben, getroffen und ihre Motivation beim Kampf gegen den Braunkohle-Tagebau kennengelernt. Jetzt will Ben Bode sich die Gegenseite anhören. Deswegen begleitet er einen Tag lang den RWE-Werkschutz bei seiner Schicht. Dabei erfährt er viel über den Arbeitsalltag, der für die Mitarbeiter des Werkschutzes täglich von Angst vor Angriffen geprägt ist - und von den unterschiedlichen Formen des Protests, mit all seinen Eskalationsstufen.

Produziert wird "reporter" von der Programmgruppe Aktuelles Fernsehen des WDR. Die erste Reportage wird am Mittwoch, 11. April veröffentlicht.

