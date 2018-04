G+J leitet Generationswechsel bei Wissens-Titeln ein

© G+J

Jens Schröder steigt zum Chefredakteur der Markenfamilie "National Geographic" und "P.M." auf und löst auf dem Posten Florian Gless ab, der wiederum Publisher der Community of Interest Wissen wird. Damit wird ein Generationswechsel eingeleitet



10.04.2018 - 15:28 Uhr von Uwe Mantel 10.04.2018 - 15:28 Uhr

Weil Gerd Brüne, Publisher der Wissens-Titel von Gruner + Jahr, sich im kommenden Jahr in den Ruhestand verabschieden wird, war es nun an der Zeit, den Generationswechsel einzuleiten. Der Verlag setzt hier auf eine interne Lösung: Florian Gless, bislang Chefredakteur von "National Geographic" und "P.M." steigt zum Publisher der Community of Interest Wissen auf, in der insgesamt 30 Titel inklusive der "GEO"-Familie erscheinen. Jens Schröder, bislang schon stellvertretender Chefrdakteur der "P.M."-Gruppe, übernimmt als Chefredakteur die redaktionelle Verantwortung für die Markenfamilie "National Geographic" und "P.M."

G+J-Produktchef Stephan Schäfer: "Florian Gless hat in den vergangenen Jahren 'National Geographic' und 'P.M.' mit allen Ablegern publizistisch hervorragend entwickelt. Jens Schröder war zusätzlich bei 'P.M.' der Motor der Entwicklung. Nun geht es, und darüber freue ich mich sehr, für beide weiter. Mit Florian Gless bekommt die gesamte Wissens-Community zusätzlich zu Gerd Brüne einen weiteren kreativen und umsetzungsstarken Publisher, und mit Jens Schröder rückt ein fachkundiger Journalist an die Spitze von 'National Geographic' und 'P.M.', bei dem ich die Titel in besten Händen weiß. Ich bin mir sicher: Die CoI Wissen wird weiter für Innovationen sorgen."

Teilen