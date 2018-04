"GNTM"-Finale: ProSieben verbannt erneut die Handys

© ProSieben/Martin Ehleben

ProSieben hat nun DWDL.de-Informationen von Anfang März bestätigt und angekündigt, dass das Finale von "Germany’s next Topmodel" im ISS Dome in Düsseldorf stattfinden wird. Wie schon im vergangenen Jahr sind dann aber keine Handys erlaubt.



11.04.2018 - 11:10 Uhr von Timo Niemeier

Wer sich das Finale von "Germany’s next Topmodel" in diesem Jahr live ansehen will, muss dabei auf sein Handy verzichten. ProSieben hat angekündigt, wie schon im vergangenen Jahr keine Smartphones während der Live-Show in der Halle zuzulassen. Erneut begründet der Sender das damit, dass sich das Publikum so voll und ganz auf die Show konzentrieren kann. Auch einige Popstars fordern ihre Fans mittlerweile dazu auf, zu Konzerten ihre Handys zu Hause zu lassen.

Stattfinden wird das diesjährige Finale der Castingshow am 24. Mai im ISS Dome in Düsseldorf, damit bestätigt ProSieben Informationen von DWDL.de von Anfang März. "Germany’s next Topmodel" kehrt damit nach Stationen in Oberhausen, Mallorca und Mannheim zurück ins Rheinland. Der Ticketvorverkauf startet am 12. April um 20:15 Uhr.

