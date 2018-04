Fuss kommentiert bei Sky sämtliche WM-Übertragungen

© Sky Deutschland/Firo

Wolff-Christoph Fuss wird bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft der Kommentator sein, der die meisten Spiele kommentieren wird. Bei Sky wird er durch alle Partien führen, die der Sender in Ultra HD überträgt - darunter alle Spiele der deutschen Elf.



13.04.2018 - 12:31 Uhr von Timo Niemeier 13.04.2018 - 12:31 Uhr

Erst Anfang April hat Sky bestätigt, im Sommer 25 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in UHD zu übertragen (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender weitere Details zu seinem Übertragungskonzept angekündigt. Im Mittelpunkt dabei steht Wolff-Christoph Fuss, der sämtliche Spiele bei Sky kommentieren wird. Der Kommentator wird damit innerhalb von 32 Tagen 25 WM-Spiele begleiten - mehr als jeder andere Kommentator bei der WM.

Der 41-jährige Fuss wird damit auch als einziger Kommentator bei der WM sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen begleiten. Fuss kommentiert bei Sky regelmäßig Spiele der Bundesliga und der Champions League - so viele Spiele innerhalb von wenigen Wochen hat aber auch er noch nicht kommentiert. "Englische Wochen bin ich als Kommentator gewohnt, aber russische Wochen mit täglichen Einsätzen werden auch für mich eine vollkommen neue Erfahrung und eine riesige Herausforderung sein. Vor allem aber bin ich richtig heiß auf die WM in Ultra HD und voller Vorfreude auf den Höhepunkt des Fußballjahres", sagt er. Sky überträgt an allen Turniertagen das Topspiel des Tages live in UHD, darauf hat man sich zuletzt mit SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, geeinigt. Neben dem Eröffnungsspiel am 14. Juni umfasst das Live-Angebot unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere ausgewählte Spiele, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Alle Sky-Kunden, die den Sky+ Pro-Receiver nutzen und die technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen, können die Partien auf Sky Sport UHD sehen.

