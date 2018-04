Bestätigt: Sky überträgt Fußball-WM in Ultra HD

© Sky

Jetzt ist es offiziell: Sky wird im Sommer 25 Partien der Fußball-Weltmeisterschaft in Ultra HD übertragen, darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft und das Finale. Die Übertragungen bei ARD und ZDF bleiben davon unberührt.



04.04.2018 - 10:44 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 10:44 Uhr

Neben ARD und ZDF wird die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer auch bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden DWDL.de-Bericht aus der vergangenen Woche, wonach Sky die exklusiven Ultra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen erworben hat. Die mit SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, geschlossene Vereinbarung räumt Sky das Recht ein, als einziger TV-Sender in Deutschland an allen Turniertagen jeweils das Topspiel des Tages in UHD zu zeigen.

Neben dem Eröffnungsspiel am 14. Juni umfasst das Live-Angebot unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere ausgewählte Spiele, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Darüber hinaus wird Sky sämtliche Spiele, die man live überträgt, auch in Wiederholungen anbieten. Alle Sky-Kunden, die den Sky+ Pro-Receiver nutzen und die technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen, können die Partien auf Sky Sport UHD sehen.

"Mit der erstmaligen und exklusiven Übertragung der FIFA WM 2018 in Ultra HD untermauert Sky Deutschland seine Rolle als Vorreiter und Innovationstreiber im deutschen Fernsehen", sagte Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland. "Wie bereits 2006 bei der erstmaligen Übertragung einer Weltmeisterschaft in HD kommen Sky-Kunden auch dieses Mal als Erste in den Genuss der neuesten Technik und eines noch nie dagewesenen Seh-Erlebnisses. Die Ultra-HD-Übertragung von 25 Begegnungen aus Russland ist ein weiterer Meilenstein für die Verbreitung von Ultra-HD in Deutschland."

Für die Öffentlich-Rechtlichen ist die Vereinbarung indes ein kluger Schachzug, schließlich verfügen ARD und ZDF - anders als Sky - nicht über eigene UHD-Kanäle. Gleichzeitig beschert der Deal den Sendern zusätzliche Einnahmen, ohne dass sie allzu starke Zuschauereinbußen fürchten müssen, weil Ultra HD aktuell noch ein Nischenprodukt auf dem deutschen Fernsehmarkt darstellt. ARD und ZDF werden sämtliche WM-Spiele wie gehabt in SD und HD übertragen.

Teilen