"Zeit" bringt neues Kriminal-Magazin auf den Markt

Der Zeit Verlag bringt in wenigen Tagen unter dem Titel "Zeit Verbrechen" ein neues Magazin auf den Markt, das sich mit echten Kriminalfällen beschäftigt. Künftig soll der neue Titel zweimal jährlich erscheinen.



16.04.2018 - 18:20 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2018 - 18:20 Uhr

Am 24. April bringt der Zeit Verlag erstmals "Zeit Verbrechen" auf den Markt, das neue Magazin wurde vom Verlag laut dem Branchenportal "new business" auf der Veranstaltungsreihe "Lange Nacht der Zeit" angekündigt, eine Unternehmenssprecherin bestätigte entsprechende Pläne gegenüber DWDL.de. Das Heft soll demnach 124 Seiten umfassen und in einer Auflage von 60.000 Exemplaren erscheinen. Der Copypreis liegt bei 5,95 Euro.

Die Redaktionsleitung liegt bei Stephan Lebert, verantwortliche Redakteurin ist Sabine Rückert. Vorgenommen haben sich die Macher, echte Kriminalfälle "ins Hier und Jetzt" zu holen, man wolle auf die Menschen hinter den Taten blicken. Neben der Fallbetrachtung thematisiert das Heft kriminologische, psychologische und politische Aspekte und zieht dafür Experten und Prominente zurate. Perspektivisch soll das neue Magazin künftig zweimal im Jahr erscheinen

