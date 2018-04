Vierteiler von "Brücke"-Machern ab Ende Mai im ZDF

© ZDF/Ulrika Malm

Die internationale Koproduktion "Midnight Sun" wird ab Ende Mai im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Das ZDF zeigt den Vierteiler, mit Ausnahme des letzten Teils, am späten Sonntagabend.



16.04.2018 - 19:40 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2018 - 19:40 Uhr

Das ZDF zeigt ab Ende Mai den Vierteiler "Midnight Sun", den man gemeinsam mit Canal+, SVT, Atlantique Productions, Nice Drama, Filmpool Nord, GMT Productions, Nordisk Film & TV Fond, DR, NRK, RUV und The Swedish Film Institute produziert hat. Eigentlich war es als Serie mit acht Folgen angekündigt, das ZDF macht daraus nun einen Vierteiler. Bereits 2016 hatte man sich die Rechte an dem Stoff gesichert und eine Ausstrahlung am späten Sonntagabend für 2017 in Aussicht gestellt. Mit etwas Verzögerung schafft es "Midnight Sun" nun doch noch nach Deutschland.

Beim Sendeplatz geht man allerdings ungewöhnlich vor: Der erste Teil ist, wie angekündigt, am Sonntag, den 27. Mai, um 22 Uhr zu sehen. Auch die zwei weiteren Teile laufen in den Wochen danach auf diesem Sendeplatz. Der letzte Teil wird dann aber am Montag, den 11. Juni, um 22:15 Uhr ausgestrahlt.

"Midnight Sun" stammt von Måns Mårlind und Björn Stein, die sich um Buch und Regie kümmern. Das Duo war schon bei der Erfolgsproduktion "Die Brücke" an Bord. Inhaltlich spielt die Serie in Nordschweden, wo ein Franzose ermordet wird. Die Pariser Polizistin Zadi reist an und wird zusammen mit dem schwedischen Staatsanwalt Anders Harnesk zur Zeugin einer ganzen Mordserie. Der Tote hatte sich ein Tattoo der Fremdenlegion entfernen lassen. Chefermittler Burlin weiß offensichtlich mehr über ihn, als er zugibt. Dann stirbt er angeblich an einem Herzinfarkt und ein weiterer Toter wird gefunden - der Pilot Kambo.

Es sieht danach aus, als seien mehrere Bewohner der kleinen Minenstadt Kiruna in ein jahrzehntealtes Verbrechen involviert. Offenbar haben sie - mit dem Tod bedroht - jahrelang geschwiegen. Aber jetzt taucht ein unbekannter Rächer auf und tötet sie, einen nach dem anderen.

Susanne Müller, die beim ZDF für Spielfilme und internationale Koproduktionen verantwortlich ist, sagte 2016 über die Serie: "'Midnight Sun' ist eine wundervoll produzierte, nervenzerreißende Thriller-Serie und wird ein absolutes Highlight unseres Programms." Sie schwärmte damals bereits von der "nächsten großen Skandi-Serie".

Teilen