"TV Spielfilm" und "Cinema" starten Serien-Magazin

Die beiden Burda-Magazine "Cinema" und "TV Spielfilm" machen gemeinsame Sache und bringen noch in dieser Woche nach "SerienMagazin" in den Handel. Zweimal pro Jahr soll das neue Heft künftig über neue Serien berichten.



17.04.2018 - 11:06 Uhr von Alexander Krei 17.04.2018 - 11:06 Uhr

Der Serien-Hype ist jetzt auch bei Burda angekommen: "Cinema" und "TV Spielfilm" wollen künftig zweimal im Jahr das "SerienMagazin" auf den Markt bringen und die Leser darin über Neuerscheinungen informieren. Neben ausführlichen Kritiken sollen auf 124 Seiten auch Interviews zu finden sein, hinzu kommen zum Start Einblicke in die Drehorte von "Game of Thrones" und "The Alienist".

"Serien erzählen Geschichten mit epischer Handlung, intensiver Spannung und fesselnden Charakteren", sagen die Chefredakteure Lutz Carstens und Philipp Schulze. "So ist aus dem einst biederen Episodenfernsehen ein Konkurrent für Hollywood geworden. Für das 'SerienMagazin' haben wir die Kräfte beider Redaktionen gebündelt und gründlich die laufende und die kommende Seriensaison gesichtet."

Die erste Ausgabe soll am 20. April in einer Druckauflage von 80.000 Exemplaren zum Preis von 4,90 Euro erscheinen. Die zweite geplante Ausgabe erscheint im Herbst.

