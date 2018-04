Re-Design: Vox spendiert seiner Kugel neuen Glanz

© MG RTL D

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von "Sing meinen Song" putzt sich Vox heraus. Das bisherige Design hat nach fast fünf Jahren ausgedient, doch die prägende Kugel bleibt auch weiterhin erhalten. DWDL.de zeigt Bilder und einen ersten Trailer...



17.04.2018 - 11:52 Uhr von Alexander Krei 17.04.2018 - 11:52 Uhr

Nach fast fünf Jahren verpasst sich Vox einen neuen Anstrich: Von Mittwoch an setzt der Kölner Sender auf ein neues Design, das on air, off air und mobil zum Einsatz kommen wird. Die Senderfarbe Rot bleibt dabei allerdings ebenso an Bord wie die rote Kugel, die weiterhin als Key Visual zum Einsatz kommen wird. Sie soll ihre Position als wichtigstes Element der Corporate Identity behalten und im neuen On-Air-Design präsent eingesetzt werden.

"Das Design ist die konsequente Weiterentwicklung des uniquen Vox-Looks - ein plakativer, moderner und hochwertiger Look mit Signalwirkung", so Jutta Hertel, Marketing-Leiterin bei Vox. "Unseren Designern ist dabei der besondere Twist gelungen, einerseits so neu zu denken, dass das bisherige Design alt aussieht, aber gleichzeitig am gewohnten Look zu bleiben, damit sich unsere Zuschauer weiterhin bei Vox zu Hause fühlen."

Neu ist etwa, dass sich in der roten Kugel das gerade gezeigte Bild spiegelt - ganz egal, ob sie nun groß in der Mitte platziert ist oder am unteren Rand. Off Air wird die neue Optik derweil zuerst in den bundesweiten Plakatkampagnen und Anzeigen zur neuen Staffel der Musik-Doku "Sing meinen Song" zum Einsatz kommen - auf diese Weise konnten sich aufmerksame Beobachter bereits vor einigen Tagen einen ersten Eindruck vom neuen Design verschaffen.

Eine optische Veränderungen hat es kürzlich übrigens auch beim Erfolgsformat "Shopping Queen" gegeben. Hier hat Vox das Logo seiner täglich im Nachmittagsprogramm ausgestrahlten Sendung überarbeitet.

So sieht das neue Vox-Design aus (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

