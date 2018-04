Aufstieg: Ove Saffe wird neuer Funke-Geschäftsführer

© Funke Mediengruppe

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, nun ist es offiziell: Ove Saffe wird Geschäftsführer der Funke Mediengruppe und das Unternehmen künftig gemeinsam mit Michael Wüller und Andreas Schoo leiten.



17.04.2018 - 11:57 Uhr von Timo Niemeier 17.04.2018 - 11:57 Uhr

Ove Saffe wird befördert: Der 57-Jährige ist ab sofort Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, das hat das Unternehmen nun bestätigt. In den vergangenen Tagen wurde bereits über eine mögliche Beförderung Saffes spekuliert. Der Manager ist seit 2015 Geschäftsführer der Funke-Zeitungen "Hamburger Abendblatt" und "Berliner Morgenpost", diese Funktion wird er vorübergehend weiter ausüben. Künftig verantwortet Saffe den gesamten Zeitungsbereich des Unternehmens.

Saffe wird die Funke Mediengruppe gemeinsam mit Michael Wüller und Andreas Schoo leiten, die Geschäftsführer bleiben. Vor seiner Zeit bei Funke war Saffe Geschäftsführer des Spiegel Verlags, davor arbeitete er als Anzeigenleiter bei Jalag und Bauer sowie als "Stern"-Geschäftsführer bei Gruner und Jahr.

"Ove Saffe hat in den vergangenen drei Jahren in Hamburg und Berlin unter Beweis gestellt, dass er unsere Titel auch in schwierigen Märkten erfolgreich positionieren kann. Ich bin überzeugt davon, dass er die Regionalzeitungen unserer Mediengruppe mit seiner Erfahrung und seinem Engagement konsequent weiterentwickeln und ihre Marken weiter stärken wird", sagt Julia Becker, Gesellschafterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe. "Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder ein starkes Team an der Spitze unserer Mediengruppe haben."

Teilen