"Private Eyes": Jason Priestley ermittelt bei 13th Street

Der einstige "90210"-Star Jason Priestley ermittelt in Kanada seit Mitte 2016 als Privatdetektiv in "Private Eyes". Nun schafft es die Serie nach Deutschland: Ab Mitte Juli wird sie beim Pay-TV-Sender 13th Street zu sehen sein.



17.04.2018 - 15:48 Uhr von Uwe Mantel 17.04.2018 - 15:48 Uhr

13th Street wird ab dem 16. Juli immer montags um 20:13 Uhr die erste Staffel der Krimiserie "Private Eyes" in Doppelfolgen ausstrahlen, wie der Sender nun angekündigt hat. Die männliche Hauptrolle übernimmt darin Jason Priestley, der vor allem noch für seine Rolle in "Beverly Hills, 90210" bekannt ist. In "Private Eyes" spielt er einen ehemaligen Eishockey-Profi, der sich nun als Privatdetektiv verdingt.

Zu seinem neuen Job kommt er zunächst nicht ganz freiwillig: Priestley alias Matt Shade arbeitet nach seiner aktiven Eishockey-Karriere inzwischen als Talent-Scout. Dann fällt sein Hoffnungsträger aber einem Sabotage-Akt zum Opfer und Matt setzt alles daran, den Schuldigen zu überführen. Dabei ist er auf die Hilfe der Privatdetektivin Angie Everett (Cindy Sampson) angewiesen, aber bereits beim ersten Zusammentreffen fliegen die Fetzen. Um den Fall zu lösen, müssen sie sich arrangieren und Matt stellt fest, dass er als Ermittler an seine alten Fähigkeiten anknüpfen kann - sich in andere Spieler hineinzuversetzen und deren Bewegungen vorauszusehen.

Die erste Staffel umfasst zehn Folgen und lief in Kanada im Sommer 2016. Die zweite Staffel wurde auf 18 Folgen verlängert, allerdings in zwei Teile geteilt. Die erste Hälfte war im Sommer vergangenen Jahres zu sehen, die zweite Hälfte wird nun für diesen Sommer erwartet. Derzeit finden in Toronto bereits die Dreharbeiten für die dritte Staffel statt.

