"Die Welle" wird zur nächsten deutschen Netflix-Serie

Im Rahmen seines "See What's Next"-Events in Rom hat Netflix die dritte deutsche Netflix-Serie angekündigt. Nach "Dark" und "Dogs of Berlin" wird es eine Serien-Adaption von "Die Welle" geben. Der Roman war 2008 mit Jürgen Vogel verfilmt worden



18.04.2018 - 12:21 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2018 - 12:21 Uhr

Mit seiner ersten deutschen Serie "Dark" hat Netflix bereits einen Grimme-Preis abgeräumt, die zweite Produktion "Dogs of Berlin" ist in Arbeit, eine dritte hat man nun auf dem "See What's Next"-Event in Rom in Aussicht gestellt. Wie "Serienjunkies" berichtet, soll "Die Welle" als Serie adaptiert werden - basierend auf dem Roman "The Wave" von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 und der deutschen filmischen Umsetzung aus dem Jahr 2008, in der Jürgen Vogel die Hauptrolle übernommen hatte.

Dennis Gansel, der 2008 schon die Film-Adaption des Romans als Regisseur umsetzte, soll laut "TV Spielfilm" auch die Serien-Adaption inszenieren, produziert wird sie von Rat Pack. "Die Welle" handelt von einem Projekt des Lehrers Ben Ross, dessen Schüler beim Thema Holocaust die Frage stellen, wieso das deutsche Volk nichts gegen die Gräuel unternommen hat. Als Antwort darauf entwickelt er für die nächste Stunde ein Projekt, mit dem die Mechanismen eines solchen Regimes unter seinen Schülern etabliert werden sollen, um zu verdeutlichen, wie es damals dazu kommen konnte. Das Projekt gerät außer Kontrolle und wird schließlich abgebrochen. Die Geschichte basiert auf realen Ereignissen aus dem Jahr 1967 in den USA.

