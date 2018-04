RTL schickt Ludowig & Kretschmer zur royalen Hochzeit

© MG RTL D / Olschewski/Friese

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle wird im Mai sowohl im ZDF als auch bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender setzt dabei auf die Mode-Expertise von Guido Maria Kretschmer, zudem kommt Ross Antony zum Einsatz.



18.04.2018 - 14:58 Uhr von Alexander Krei 18.04.2018 - 14:58 Uhr

Am 19. Mai wollen sich Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor das Ja-Wort geben - ein Ereignis, das auch hierzulande große Beachtung finden wird. Das zeigt sich schon alleine daran, dass mit dem ZDF und RTL gleich zwei große Fernsehsender die Hochzeit live übertragen werden. So wird das ZDF zwischen 11:00 Uhr und 14:55 Uhr berichten. Durch die Sendung führen Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und London-Korrespondentin Diana Zimmermann. Um 19:25 Uhr folgt zudem noch ein "Leute heute spezial".

RTL wird am Nachmittag sogar noch etwas länger auf Sendung bleiben - hier ist die Übertragung bis 15:30 Uhr angesetzt. Vor der Kamera setzt der Kölner Sender auf "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig, an deren Seite erstmals Guido Maria Kretschmer zu sehen sein wird. Seine Aufgabe ist es, das Brautkleid und die Outfits der Stars zu bewerten. Unterstützung erhalten die beiden durch Michael Begasse und Leontine Gräfin von Schmettow, die vor Ort als Adelsexperten fungieren. Darüber hinaus wird sich Ross Antony als VIP-Reporter auf Stimmenfang begeben.

Passend zur Hochzeit wird RTL im Anschluss noch den Spielfilm "Harry & Meghan - Eine königliche Romanze" ausstrahlen. Der Film mit Murray Fraser ("Victoria") und Parisa Fitz-Henley ("Duell der Magier") erzählt die Liebesgeschichte des Paares und wird als Free-TV-Premiere zu sehen sein. Abgerundet wird das Sonderprogramm am 19. Mai um 20:15 Uhr durch das Special "Wie im Märchen - Die schönsten royalen Hochzeiten aller Zeiten". Bereits am Sonntag, den 13. Mai zeigt RTL um 19:05 Uhr die Doku "Meghan Markle - Die Rolle ihres Lebens".

Alternativ wird die Hochzeit übrigens auch beim Nachrichtensender n-tv gezeigt, wo die Übertragung zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr erfolgen soll. Reporterin Fabricia Josten berichtet von vor Ort, außerdem wird Reporter Carsten Lueb in London unterwegs sein und die Stimmung auf den Straßen einfangen. Aus dem Studio in Köln meldet sich Moderatorin Mara Bergmann gemeinsam Jennifer Knäble und England-Kenner Peter Littger. Und bereits am Vorabend zeigt n-tv u, 20:15 Uhr die Doku "Queen Elizabeth - Eine Familiengeschichte" als Free-TV-Premiere.

