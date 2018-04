Netflix sichert sich Rechte an Serien-Erfolg "Charité"

© ARD/Nik Konietzny

Ab sofort ist die erfolgreiche ARD-Serie "Charité" auch bei Netflix verfügbar. Der Streamingdienst hat die Rechte erworben und zeigt die erste Staffel nicht nur in Deutschland, sondern erstmalig auch in den USA, Kanada und Großbritannien.



19.04.2018 - 10:51 Uhr von Alexander Krei 19.04.2018 - 10:51 Uhr

Mit mehr als acht Millionen Zuschauern gelang dem Ersten im vergangenen Jahr der erfolgreichste Serien-Neustart seit mehr als 25 Jahren. Der Erfolg blieb auch bei Netflix unbemerkt - jetzt hat der Streamingdienst jedenfalls die Rechte an der Produktion von UFA Fiction erworben. Bereits von diesem Donnerstag an ist "Charité" demnach in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Netflix zu sehen.

Darüber hinaus steht die Serie erstmals auch in englischsprachigen Territorien - darunter in den USA, Kanada und Großbritannien - zur Verfügung, auch in den Benelux-Staaten, Skandinavien und Osteuropa ist "Charité" nun Teil des Netflix-Angebots. Die erste Staffel erzählt unter der Regie von Sönke Wortmann vom Dreikaiserjahr 1888, als sich die Charité dank bahnbrechender medizinischer Forschungen auf dem Weg vom Pesthaus zum berühmtesten Krankenhaus der Welt befindet.

"Wir freuen uns sehr, dass, nach dem unglaublichen Erfolg im deutschen Fernsehen, jetzt auch die erste Staffel von 'Charité' auf Netflix zu sehen ist und das nicht nur in den Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch als First Run in zahlreichen englischsprachigen Territorien", so Sebastian Werninger, Produzent und Geschäftsführer bei UFA Fiction. "Nach 'Deutschland 83', 'Unsere Mütter, unsere Väter' oder 'Ku’damm 56' haben wir erneut eine High-End-Drama-Serie produziert, die im Ausland stark nachgefragt wird und das Potential zu einem internationalen Verkaufsschlager hat."

Angesichts des großen Quoten-Erfolg hatte die ARD schnell die Produktion einer zweiten Staffel in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten wurden jüngst abgeschlossen. Unter der Regie von Anno Saul entstanden sechs neue Folgen, in deren Hauptrollen diesmal Ulrich Noethen, Mala Emde, Jannik Schümann, Frida-Lovisa Hamann und Jacob Matschenz zu sehen sind.

