"Stern" kehrt zu seinem alten Claim zurück

© Gruner + Jahr

Das "Reporter-Magazin" hat ausgedient: Gruner + Jahr überarbeitet das Nachrichtenmagazin "Stern" und kehrt zu seinem alten Claim zurück. Darüber hinaus startet der Verlag eine millionenschwere Marketingkampagne.



19.04.2018 - 13:01 Uhr von Timo Niemeier 19.04.2018 - 13:01 Uhr

Das Nachrichtenmagazin "Stern" erhält einen neuen, alten Claim. "Was uns bewegt" heißt es künftig, dieser Spruch löst damit auch den alten Claim "Das Reporter-Magazin" ab, der seit einigen Jahren im Einsatz war. "Was uns bewegt" war seit 2013 schon einmal für einige Zeit im Einsatz und war damals an das alte "Der Stern bewegt" angelehnt. Zudem bringt Gruner + Jahr nun für den "Stern" eine neue Kampagne an den Start: Die Motive zeigen Doppelseiten aus dem Heft. In der Unterzeile der Anzeige heißt es: "Große Geschichten. Jeden Donnerstag. Und auf stern.de".

Der Verlag nimmt für die Kampagne viel Geld in die Hand: Das Bruttowerbevolumen alleine für die Print-Anzeigen liegt bei 5,4 Millionen Euro. Hinzu kommen TV-Spots mit einem Wert von fünf Millionen Euro. Die Kampagne wurde von der Abteilung Kommunikation & Marketing des Hamburger Verlags entwickelt. Gruner + Jahr startet die Kampagne zunächst mit sieben Motiven aus den Bereichen Politik und Gesellschaft, weitere werden im Laufe der Zeit hinzukommen.

Frank Thomsen, Kommunikationschef von Gruner + Jahr, sagt: "Es gibt nichts Besseres als die starken Doppelseiten, wenn man vermitteln will, was den 'Stern' so einzigartig macht, übrigens weltweit. Journalistische Kraft und bildstarke Wucht sprechen für sich. Der Blick ins Heft und seine großen Geschichten sind das überzeugendste Argument für den 'Stern' – seit 70 Jahren und auch weiterhin."

Teilen