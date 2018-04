Oliver Kahn angeblich als Experte bei DAZN im Gespräch

© ZDF/Sascha Baumann

Bislang ist Oliver Kahn noch als Fußball-Experte an das ZDF gebunden. Einem Bericht zufolge könnte er ab der nächsten Saison jedoch zweigleisig fahren - die Rede ist von Gesprächen mit DAZN. Dort äußert man sich jedoch zurückhaltend.



19.04.2018 - 16:01 Uhr von Alexander Krei 19.04.2018 - 16:01 Uhr

Weil das ZDF nur noch bis zum Ende der Saison die Rechte an der Champions League hält, wird Fußball-Experte Oliver Kahn künftig mehr freie Abende haben als bisher – wäre da nicht DAZN. Die "Sport Bild" berichtet jetzt von einem angeblichen "Geheimplan", wonach der ehemalige Nationalspieler fortan für den Sport-Streamingdienst als Experte in Erscheinung treten wird.

Dem Bericht zufolge soll Kahn derzeit sowohl mit dem ZDF als auch über DAZN sprechen, um in Zukunft möglicherweise für beide Anbieter tätig sein zu können. Bei DAZN will man davon bislang allerdings nichts wissen. "DAZN zeigt ab der kommenden Saison alle Spiele der UEFA Europa League, sowie einen großen Teil der UEFA Champions League Spiele live. Natürlich sprechen wir deswegen schon seit Monaten mit vielen unterschiedlichen Personen, um für die damit verbundenen Herausforderungen gut gerüstet zu sein", erklärte ein DAZN-Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Unter Druck will man sich dabei nicht setzen lassen. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit unserem aktuellen Team sehr gut aufgestellt sind. An reinen Spekulationen über Namen, die in aktuell der Presse herumgeistern, wollen wir uns nicht beteiligen", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Im Hintergrund laufen dafür bereits die Vorbereitungen für Champions League und Europa League. Erst im März hat der Streamingdienst nach DWDL.de-Informationen Florian Gogel verpflichtet, der sich um das Projekt "Europäische Clubbewerbe" kümmern soll. In der Vergangenheit war Gogel unter anderem für Red Bull Media House und FC Bayern TV tätig.

