Eurosport verliert Hagemann und bindet Becker

Nachdem Marco Hagemann zuletzt auf einigen Sendern und Plattformen als Kommentator im Einsatz war, hört er nun zum Saisonende bei Eurosport auf und konzentriert sich fortan auf seine Arbeit bei RTL und DAZN. Den Vertrag verlängern konnte Eurosport dagegen mit Boris Becker.



20.04.2018 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 14:25 Uhr

Marco Hagemann ist in den vergangenen Wochen und Monaten einer der gefragtesten Fußball-Kommentatoren des Landes gewesen. Neben seinen Einsätzen bei RTL und DAZN war er zuletzt auch verstärkt bei Eurosport im Einsatz, dort war er immer bei den Freitagsspielen zu hören. Sportchef Gernot Bauer bezeichnete ihn im vergangenen Sommer gegenüber DWDL.de als "klare Nummer eins". Nun muss sich Eurosport auf die Suche nach einer neuen Nummer eins machen - Hagemann wird den Sender nämlich verlassen.

"Ich werde in letzter Zeit öfter gefragt, wie und wo es bei mir in Zukunft im Job weitergeht. Und ich habe mir in den letzten Wochen wirklich sehr intensiv Gedanken dazu gemacht", erklärte er jetzt in einem Facebook-Posting. Er sei froh und dankbar darüber, für RTL, DAZN und Eurosport arbeiten zu dürfen. Bei den erstgenannten werde in der kommenden Saison aber "noch mehr die Post abgehen", so Hagemann. Man werde die bestehende Partnerschaft daher vertiefen. Das bedeutet gleichzeitig sein Aus bei Eurosport.

"Für Eurosport werde ich nach Ablauf der aktuellen Saison nicht mehr am Mikro bzw. vor der Kamera sitzen. Nach vielen tollen gemeinsamen Jahren mit grandiosen Highlights, wie zum Beispiel dem Gewinn des Deutschen Fernsehpreises im letzten Jahr oder der Möglichkeit, mit dem ‘Kicker-Talk’ einen Fußball-Talk zu moderieren, fällt mir dieser Abschied ganz gewiss nicht leicht", sagt der Kommentator. Für Eurosport ist der Abgang Hagemanns ganz gewiss ein schwerer Schlag, verliert man mit ihm doch einen fachkundigen und bekannten Kommentator. Sehr wahrscheinlich ist, dass Hagemann demnächst bei der Mediengruppe RTL auch die Europa-League-Spiele kommentiert, für die sich die Sendergruppe zuletzt die Rechte gesichert hatte. Daneben ist der Kommentator ja schon heute regelmäßig bei der Nitro-Fußballsendung "100% Bundesliga" im Einsatz.

Becker bleibt als Tennisexperte an Bord

Gute Nachrichten kann Eurosport dagegen vom Tennis vermelden: Hier hat man sich nämlich mit Boris Becker auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Becker wird bis 2020 Experte bleiben und für den Sender von den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris und New York berichten. Becker ist seit den Australian Open 2017 Tennisexperte bei Eurosport. Zur Vertragsverlängerung sagt er: "Ich freue mich weiterhin zusammen mit Eurosport bei den Grand-Slam-Turnieren in Melbourne, Paris und New York aufzuschlagen. Die Arbeit mit dem gesamten Eurosport-Team bereitet mir viel Freude und Spaß. Als Tennisexperte ist es meine Aufgabe den Zuschauern die großartige Atmosphäre der Grand Slams zu vermitteln und sie auf eine zweiwöchige Reise mit vielen Höhepunkten und einzigartigen Momenten mitzunehmen."

Discovery-Geschäftsführerin Susanne Aigner-Drews, ergänzt: "Schon als aktiver Tennisspieler schaffte es Boris Becker die deutschen Tennisfans mit seinem aufregenden Spielstil mitzureißen. Nun als Experte für Eurosport begeistert er die Zuschauer mit seiner charmanten Art, mit Witz und kompetenten Analysen. Damals wie heute ist Boris Becker ein großer Gewinn für alle Tennisfans. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit Becker bis 2020 fortgeführt wird."

Darüber hinaus hat Eurosport nun auch angekündigt, dass Barbara Rittner das Team bei den French Open komplettieren wird. Neben Becker wird Rittner beim einzigen Sandplatz-Grand-Slam des Jahres sowohl als Co-Kommentatorin wie auch als Expertin vor der Kamera für Eurosport im Einsatz sein. "Mit Barbara Rittner komplettieren wir unser Tennis Dream-Team. Sie kennt die deutschen Damen und die internationale Szene wie kaum jemand in Deutschland. Sie und Boris sind die Topstars in unserem preisgekrönten Tennis-Team bei den French Open. Damit halten wir unser Versprechen, Tennis in Deutschland noch größer zu machen und den Fans das Geschehen kompetent, unterhaltsam und meinungsstark näher zu bringen", sagt Eurosport-Sportchef Gernot Bauer.

