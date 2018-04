ProSieben zeigt ein Best-of von "Switch reloaded"

© ProSieben

"Switch" und "Switch reloaded" haben eine ganze Generation von Zuschauern geprägt, neue Folgen lässt ProSieben trotzdem keine herstellen. Im Mai zeigt man im Anschluss an "jerks" jedoch noch einmal ein Best-of alter Ausgaben.



21.04.2018 - 11:54 Uhr von Timo Niemeier 21.04.2018 - 11:54 Uhr

ProSieben hat ein Best-of alter "Switch reloaded"-Ausgaben angekündigt. Ab dem 8. Mai zeigt man fünf Folgen jeweils am späten Dienstagabend um 23:15 Uhr. Der Zusammenschnitt ist demnach im Anschluss an die neuen Folgen von "jerks" zu sehen, die Serie feiert am gleichen Tag ihre Free-TV-Premiere, nachdem die zweite Staffel ja schon seit einiger Zeit bei Maxdome gesehen werden kann.

Neues Programm hat dagegen ProSieben Maxx angekündigt: Ab dem 9. Mai zeigt man zur besten Sendezeit die dritte Staffel von "Black Sails", die insgesamt zehn Folgen umfasst. Die erste Staffel der Serie lief 2014 noch bei ProSieben, die Folgen wurden allerdings nach einem Quoteneinbruch in den späten Abend verschoben. 2015 zeigte ProSieben Maxx Staffel zwei, nun also der dritte Durchlauf. Staffel vier ist schon seit mehr als einem Jahr via Maxdome zu sehen.

