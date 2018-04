Armitage bei Klaas: ProSieben ändert Programm

© Warner Bros.

"Young Sheldon"-Hauptdarsteller Iain Armitage wird Ende Mai Klaas Heufer-Umlauf besuchen und in dessen Show "Late Night Berlin" auftreten. Anlässlich dessen ändert ProSieben das Vorprogramm und zeigt "Young Sheldon".



22.04.2018 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 22.04.2018 - 10:30 Uhr

"Young Sheldon" ist für ProSieben bislang ein voller Erfolg: Die zwölf zwischen Januar und März gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 17,8 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe, zum Start waren sogar 25,7 Prozent drin. Teilweise konnte das Spin-Off sogar die Originalserie "The Big Bang Theory" hinter sich lassen. ProSieben spricht gar vom "erfolgreichsten Serienstart des Jahrtausends". Wohl auch deshalb ist es gute PR in eigener Sache, wenn Hauptdarsteller Iain Armitage demnächst bei "Late Night Berlin" auftritt.

Der junge Schauspieler ist am 28. Mai in der Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf zu Gast. Anlässlich dessen ändert ProSieben auch sein Programm und veranstaltet sozusagen Armitage-Festspiele: Ab 21:15 Uhr wird man vier Folgen von "Young Sheldon" am Stück zeigen - dabei handelt es sich allerdings nur um Wiederholungen. "Late Night Berlin" könnte einen guten Vorlauf gebrauchen: Mit zuletzt 8,1 Prozent Marktanteil lag die Show quotentechnisch im roten Bereich.

