Balders "Promi Flaschendrehen" startet Ende Mai in Sat.1

Ende Mai wird Hugo Egon Balder erstmals mit dem "Promi Flaschendrehen" in Sat.1 an den Start gehen. Insgesamt haben sich fünf Promis gefunden, die sich wahlweise pikanten Fragen oder verrückten Aufgaben stellen wollen - so wie in ihrer Jugend.



23.04.2018 - 10:21 Uhr von Alexander Krei 23.04.2018 - 10:21 Uhr

Seit der erfolgreichen Rückkehr von "Genial daneben" ist Hugo Egon Balder wieder ein gefragter Mann in Sat.1. Demnächst wird er nun "Das große Promi Flaschendrehen" präsentieren, ein Termin steht hierfür inzwischen fest. Sat.1 strahlt die neue Show am Freitag, den 25. Mai um 20:15 Uhr aus und lässt Ruth Moschner, Jeannine Michaelsen, Wigald Boning, Sasha und Stefan Mross die Flasche drehen.

Für Balders prominente Mitstreiter heißt es einen Abend lang noch einmal "Wahrheit oder Pflicht?" - mit "verrückten Aufgaben" und "pikanten Fragen", wie Sat.1 verspricht. Für sie ist es gewissermaßen eine Rückkehr in die Vergangenheit. "Wir haben früher immer nur Flaschen gedreht, weil wir knutschen wollten", erinnert sich Michaelsen. "Und man hat immer gehofft, dass man nur den knutschen darf, den man auch knutschen wollte. Es war nichts anderes als eine sehr holprige Variante einer pubertären Annäherung zwischen einem selbst und der Person der persönlichen Begierde."

Auch Wigald Boning hat einst Erfahrungen mit beim Flaschendrehen gesammelt. "Zwischen meinem achten und zwölften Lebensjahr habe ich bestimmt 100, 200 Partien Flaschendrehen gespielt", erinnert er sich. "Wir spielten immer in einem Haus am Ende der Straße in einer Kellerbar, das letzte Mal vor ungefähr 38 Jahren. Ich sollte ein Mädchen, ich glaube sie hieß Jane, küssen und ging dann nach Hause, weil mir das zu aufregend war."

In der Vergangenheit hatte Hugo Egon Balder schon andere Spiele-Klassiker ins Fernsehen gebracht, so unter anderem "Promi ärgere Dich nicht", das er zwischen 2005 und 2008 insgesamt vier Mal mit Hella von Sinnen moderierte.

