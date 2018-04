Jan Böhmermann spielt im ZDF den "Struwwelpeter"

© ZDF/Joseph Strauch

Im Juni versucht sich Jan Böhmermann an einer Neuinterpretation des Kinderbuchklassikers "Struwwelpeter". Dabei wird er von zahlreichen Schauspielern und Comedians unterstützt, darunter Annette Frier, Devid Striesow und Anna Schudt.



23.04.2018 - 14:53 Uhr von Alexander Krei 23.04.2018 - 14:53 Uhr

Als das ZDF vor einigen Monaten den Vertrag mit Jan Böhmermann verlängerte, kündigte Programmdirektor Norbert Himmler an, dass die Mannschaft vom "Neo Magazin Royale" inhaltlich mehr Spielraum erhalten soll, um stärker mit Formen zu experimentieren und monothematische Ideen realisieren zu können. Eine davon wird Anfang Juni den Weg ins Programm schaffen: "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter".

Böhmermann und das Team der Show wollen darin Dr. Heinrich von Hoffmanns Kinderbuchklassiker neu interpretieren und seine Geschichten in die Gegenwart holen, wie das ZDF jetzt ankündigte. Neben Böhmermann werden unter anderem Devid Striesow, Annette Frier, Kida Ramadan, Ralf Kabelka, Anna Schudt, Marlene Lufen, Larissa Rieß, Florentin Will und William Cohn in die bekanntesten Rollen der Originalvorlage schlüpfen.

Das ZDF zeigt die Sendung am Freitag, den 8. Juni um 23:00 Uhr, am Donnerstag, 14. Juni wird es das Special dann auch auf dem "Neo Magazin Royale"-Sendeplatz um 22:15 Uhr bei ZDFneo zu sehen geben. Im Mittelpunkt stehen "Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft", "Die Geschichte vom Daumenlutscher", "Die Geschichte vom fliegenden Robert" und "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug".

Teilen