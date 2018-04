Auch "Your Family or Mine" kommt bei RTL Passion unter

© MG RTL D / Sony Pictures Television

Der Sendeplatz für "ausgewählte US-Comedys mit beliebten Gesichtern", den RTL Passion am Freitagabend geschaffen hat, bleibt weiter vor allem ein Platz für kurzlebige US-Produktionen der letzten Jahre, denen größerer Erfolg versagt blieb.



24.04.2018 - 13:33 Uhr von Uwe Mantel 24.04.2018 - 13:33 Uhr

Der in der vergangenen Woche neu geschaffene Sendeplatz für US-Sitcoms im Programm des Pay-TV-Senders RTL Passion wird ab dem 15. Juni mit "Your Family or Mine" bespielt. Im Mittelpunkt stehen Kelli (Kat Foster) und Oliver (Kyle Howard) - und deren Familien. Denn die Serie steht ganz unter dem Motto "Du heiratest nicht nur deinen Partner, sondern eine ganze Familie" und spielt mit den Klischees einer typisch chaotischen Großfamilie. Eigentlich führen Kelli und Oliver ein glückliches Leben in Seattle - doch die Wochenenden bei den Schwiegereltern werden regelmäßig zur Zerreißprobe, auch nach mittlerweile 10 Jahren Ehe.

Die jeweiligen Familien könnten kaum gegensätzlicher sein: Während Olivers Eltern Louis (Richard Dreyfuss) und Ricky (JoBeth Williams) finanziell gut aufgestellt, ziemlich exzentrisch und emotional eher reserviert sind, halten Kellis Eltern Gil (Ed Begley, Jr.) und Jan (Cynthia Stevenson) mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg. Kevins Brüder Jason (Danny Comden) and Blake (Andrew Lees) sowie Kellis Schwestern Dani (Stephanie Hunt) and Shawni (Collette Wolfe) komplettieren die Großfamilie Weston/Durnin. Bei dieser kontroversen Mischung und den unterschiedlichsten Macken ist vorprogrammiert, dass sich die Familienmitglieder regelmäßig gegenseitig an den Rand des Wahnsinns treiben.

Die zehn Folgen umfassende erste Staffel der Serie lief 2015 beim auf Comedy spezialisierten Sender TBS - und blieb mangels Erfolg auch die einzige. Damit passt die Serie aber recht gut in die Reihe der Serien, die bei RTL Passion am Freitagabend doch noch den Weg ins deutsche Fernsehen finden: Am vergangenen Freitag startet mit "Us & Them" eine US-Produktion, die es nie auf den US-Bildschirm geschafft hat, Mitte Mai folgt dann mit "Welcome to the Family" eine Produktion, die NBC nach drei Folgen mangels Erfolg aus dem Programm genommen hatte.

Teilen