Peter Zwegat greift Ex-"AWZ"-Darsteller unter die Arme

© MG RTL D

Nadja Abd el Farrag bleibt doch nicht der einzige prominente Schützling von Schuldnerberater Peter Zwegat. Noch im Mai gibt's eine weitere Promi-Ausgabe der Reihe. Diesmal will Zwegat einem ehemaligen Darsteller aus "Alles was zählt" helfen.



24.04.2018 - 14:55 Uhr von Uwe Mantel 24.04.2018 - 14:55 Uhr

Die letzte reguläre Ausgabe von "Raus aus den Schulden" lief bereits 2015 im Programm, ein Jahr später gab's dann erstmals eine Promi-Version - allerdings blieb Nadja Abd el Farrag zunächst die einzige prominente Klientin. Allzu erfolgreich war Peter Zwegat in dem Fall auch noch nicht, am Montag gab es daher bereits eine zweite Ausgabe mit ihr zu sehen. Wer nun schon vermutet hat, dass der Schuldnerberater sich inzwischen allein auf "Naddel" konzentrieren würde, hat sich aber getäuscht.

Für den 20. Mai hat RTL nun nämlich ein weiteres Promi-Spezial angekündigt. Diesmal versucht er, dem Schauspieler Tom Barcal unter die Arme zu greifen. Barcal war unter anderem zwischen 2006 und 2011 in der RTL-Soap "Alles was zählt" als Imbissbudenbetreiber "Keule" zu sehen - doch trotz einiger weiterer Rollen wartet er seit 13 Jahren vergeblich auf den großen Durchbruch. Als Zwegat auf Barcal trifft, lebt dieser von Hartz IV und hat Schulden bei drei Freunden, von denen er sich jeweils bereits rund 20.000 Euro geliehen hat.

Während Barcal weiter versucht, seine Schauspielerkarriere zu reanimieren, indem er durch Auftauchen auf Events im Gespräch bleiben und Kontakte knüpfen will, teils auch ohne Gage in Filmen mitspielt und immer wieder vor dem finanziellen Durchbruch zu stehen scheint, ist Zwegat überzeugt, dass er sich einen "normalen" Job suchen muss. Damit trifft er bei Barcal aber auf Widerstand. Während RTL die beiden Naddel-Specials mittwochs und montags um 20:15 Uhr gezeigt hatte, wird die Ausgabe mit Tom Barcal am Sonntag, 20. Mai um 19:05 Uhr zu sehen sein. Eine zweite Spezial-Ausgabe soll dort noch folgen, dann allerdings ohne prominenten Schützling. Weitere Details dazu hat RTL noch nicht bekannt gegeben.

Teilen