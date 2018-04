"Tom Clancy's Jack Ryan": Schon grünes Licht für Staffel 2

© Amazon

Erst Ende August wird "Tom Clancy's Jack Ryan" seine Premiere feiern - wie große Stücke man bei Amazon auf die Serie hält, machte aber schon deutlich, dass man im Januar bereits einen Spot beim Super Bowl schaltete. Nun gab's sehr frühzeitig zudem grünes Licht für Staffel 2.



24.04.2018 - 19:00 Uhr von Uwe Mantel 24.04.2018 - 19:00 Uhr

Bei Amazon hat man in den vergangenen Monaten die Reihen in Sachen Eigenproduktionen deutlich gelichtet, viele bisherige Serien wurden nicht mehr verlängert, weil man weg aus der Nische hin zu einem globalen Hit will. Einen solchen hofft man offenbar in "Tom Clancy's Jack Ryan" gefunden zu haben. Wie große Stücke man bei Amazon auf die Serie hält, machte schon die Entscheidung deutlich, schon sieben Monate vor dem Start den teuersten Platz für einen Werbespot zu kaufen, den das US-Fernsehen so zu bieten hat, um die Vorfreude zu schüren: Direkt nach der Halbzeit-Show des Super-Bowls zeigte Amazon Ende Januar einen einminütigen Trailer, der laut Amazon zumindest schonmal dazu geführt hat, dass die Zahl der Prime-Mitglieder, die die neue Serie auf ihre "Watchlist" gesetzt haben, um 400 Prozent nach oben schoss.

Das bestärkte Amazon nun im Glauben an die Serie - sodass weit vor der Premiere der ersten Staffel nun bereits grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben wurde. "Nach dem frühen, enormen Zuspruch für 'Tom Clancy’s Jack Ryan' und unserer Preview der aufregenden, actiongeladenen erste Staffel, freuen wir uns, schon Monate vor dem Debut der Serie bereits die Fortsetzung anzukündigen", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Die zweite Staffel wird unseren unerwarteten Helden in eine neue, aufregende und gefährliche Welt entführen."

Die Serie ist laut Amazon eine "moderne Neuerfindung des berühmten Helden von Bestsellerautor Tom Clancy, in der Hauptrolle wird John Krasinski zu sehen sein. In der zweiten Staffel tritt Jack Ryan den Machthabern eines gefährlichen, bröckelnden demokratischen Regimes in Südamerika entgegen. Die Dreharbeiten starten diesen Sommer in Europa, Südamerika und den USA. Creator und Executive Producer der Serie, Carlton Cuse ("Lost") und Graham Roland ("Fringe", "Prison Break"), sind auch Co-Showrunner der zweiten Staffel. An der Seite von John Krasinski, der ebenfalls als Executive Producer fungiert, wird in der achtteiligen zweiten Staffel erneut Wendell Pierce ("The Wire") als James Greer spielen. Produziert wird die Serie von Paramount Television, Cuses Genre Arts, Michael Bays Platinum Dunes und David Ellisos Skydance Television.

"Wir freuen uns sehr, dass die erste Staffel bereits so viel Begeisterung ausgelöst hat", so Executive Producer Carlton Cuse. "Wir könnten kaum glücklicher sein, mit Amazon zusammenzuarbeiten und diesmal sogar in der Nähe des Amazonas filmen zu können, um das nächste große Abenteuer von Jack Ryan zu erzählen." Amy Powell, President of Paramount Television: "Von Anfang an hatten wir nur einen einzigen Schauspieler auf unserem Casting-Board für diese Serie – John Krasinski. Wir sind so glücklich mit ihm als unseren Jack Ryan und dass wir nun für eine weitere Staffel mit diesem unglaublich talentierten Team zusammenarbeiten können. Wir sind überwältigt von dem, was es für die erste Staffel auf die Beine gestellt hat und wir können kaum erwarten, allen das Ergebnis diesen Sommer zu zeigen."

Teilen