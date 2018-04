Dunja Hayali verstärkt "Aktuelles Sportstudio"

© ZDF/Marcus Höhn

Naheliegende Verpflichtung: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ab August das Team des „Aktuellen Sportstudio“ verstärken. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann und Hayali kennen sich gut.



24.04.2018 - 23:05 Uhr von Thomas Lückerath 24.04.2018 - 23:05 Uhr

Läuft bei ihr, könnte man sagen: Dunja Hayali hat sich nach jahrelanger Fleißarbeit beim „Morgenmagazin“ und couragiertem Einsatz für gesellschaftliche Themen über Sendeplätze und Formate hinweg schon länger für mehr empfohlen. Im vergangenen November wurde bereits bekannt, dass ihr eigenes Format „Dunja Hayali“ (ehemals „Donnerstalk“) ab 2018 nicht mehr nur Sommerloch-Vertretung sein würde, sondern ab Juli diesen Jahres monatlich mittwochs um 22.45 Uhr on air geht.

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen

Jetzt kommt nach Informationen von DWDL.de noch eine weitere Aufgabe beim ZDF dazu: In der kommenden Bundesliga- bzw. TV-Saison wird Hayali im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss das „Aktuelle Sportstudio“ am Samstagabend moderieren. Sport ist persönlich wie fachlich vertrautes Terrain für die 43-Jährige: Sie hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert und war danach - vor ihrem Wechsel zum ZDF im Jahr 2007 - für die Deutsche Welle und andere Medien schon im Sport unterwegs.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann dürfte die Entscheidung nicht schwer gefallen sein. Bis November 2016 war er Leiter des ZDF-„Morgenmagazins“, kennt Hayali daher sehr gut und lobte sie bereits in seiner vorherigen Funktion als herausragende Interviewerin. Wie auch ZDF-Chefredakteur Peter Frey soll sich Fuhrmann von der Verpflichtung Hayalis frischen Wind für das Sport-Flaggschiff des ZDF am Samstagabend erhoffen. Nach DWDL.de-Informationen wird sie das „Aktuelle Sportstudio“ am 25. August, gleich zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison, zum ersten Mal moderieren.