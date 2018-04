RTL startet RTL UHD - zum Start mit Formel 1 und DSDS

© MG RTL D

Als erster Free-TV-Sender des Landes startet RTL einen eigenen UHD-Kanal - zunächst testweise und befristet bis Jahresende. Gezeigt werden dort vor allem Formel-1-Rennen in 4K-Auflösung, dazu kommen vereinzelt weitere Produktionen



25.04.2018 - 10:44 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2018 - 10:44 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr machte die Mediengruppe RTL Deutschland klar, dass man dort die Zukunft in Ultra-HD mit HDR sieht und angesichts dessen sein Sendezentrum in Köln-Deutz auf UHD-Technik umrüsten will. Damit legt man ein höheres Tempo an den Tag als bei der Free-TV-Konkurrenz, ob privat oder öffentlich-rechtlich. Nun ist man beim Umbau des Sendezentrums so weit, dass man das UHD-Signal Plattform-Partnern von Köln aus zur Verfügung stellen kann - und bringt daher als erster Free-TV-Sender auch einen eigenen UHD-Kanal an den Start. Ab dem 28. April wird RTL UHD exklusiv über HD+ verbreitet - zunächst testweise und befristet bis Ende 2018. Wer bereits HD+-Kunde ist, muss keinen weiteren Aufpreis zahlen, um den Sender empfangen zu können.

Interessant ist das Angebot aus Zuschauersicht zunächst vor allem für Formel-1-Fans. Die konnten die letzten Rennen der vergangenen Saison einst bei Sky auch in UHD-Auflösung verfolgen, durch den Ausstieg von Sky aus der Formel-1-Übertragung fiel dieses Angebot in diesem Jahr aber weg. Nun wird RTL alle Rennen sowie die Qualifyings auf seinem UHD-Ableger in der höchsten derzeit verfügbaren Auflösung zeigen. Das Angebot startetmit dem Rennen in Baku/Aserbaidschan am kommenden Wochenende.

Spannend für den Sender ist, dass der Testkanal genutzt werden kann, um weitere eigene Produktionen in UHD mit HDR zu realisieren und zu übertragen. Dazu gehört das Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am 5. Mai, das UFA Show & Factual produziert. UFA hatte für RTL auch bereits die Serie "Sankt Maik" in UHD produziert, ausgestrahlt wurde sie mangels eigenem Sender aber beim HD+-eigenen Kanal UHD1. Ernst Feiler, Director Technology der UFA: "Wir, seitens der UFA Technology, arbeiten seit mehr als zwei Jahren auf diesen Tag hin. Seit den ersten Tests war uns klar, erstmals in der Fernsehgeschichte könnte der TV-Zuschauer die gleiche Brillanz der Bilder zu Hause genießen, die alle Kreativen so eindrucksvoll ans Set oder auf die Livebühne gezaubert haben. Mit der UFA-Serie 'Sankt Maik' haben wir bereits eindrucksvoll bewiesen, welche Kraft diese Bilder haben. Jetzt stellen wir uns der Herausforderung, Europas erste große Samstagabend-Show in UHD/HDR tatsächlich zu realisieren – und das live!"

Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung bei der Mediengruppe RTL Deutschland: "Für uns wird UHD in den kommenden Jahren wichtiger werden und wir haben als führendes Medienhaus das Ziel, hier stets neue Maßstäbe zu setzen. Wir freuen uns daher, dass wir mit dem Start von ‚RTL UHD‘ und der Ausstrahlung der Formel 1 sowie DSDS unsere Tests im Bereich UHD ausbauen können." George Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD Plus, freut sich: "Unser Engagement in Ultra HD trägt Früchte. Nachdem immer mehr Sender ihre Formate auf UHD1 testen, denken die Anbieter nun verstärkt über eigene Angebote nach. RTL übernimmt hier eine Vorreiterrolle im deutschen TV-Markt. Die Formel 1 gehört zu den attraktivsten TV-Rechten im deutschen Fernsehen. Gleichzeitig sind bei diesem rasanten Sport die Unterschiede zwischen der Standard- und der UHD-Qualität für den Zuschauer besonders eindringlich. Und inzwischen ist UHD längst im Zuschauermarkt angekommen: Bereits jeder zweite verkaufte Fernseher ist heute ein UHD-Gerät. Wir freuen uns auf mehr!"

