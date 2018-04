E-Commerce boomt: HSE24 steigert Umsatz und Ergebnis

© HSE24

Der Homeshopping-Anbieter HSE24 konnte seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 9 Prozent steigern. Das Wachstum kommt dabei vor allem aus dem E-Commerce-Geschäft sowie dem internationalen Geschäft.



25.04.2018 - 12:12 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2018 - 12:12 Uhr

Ist Teleshopping in Zeiten des Internets noch lohnenswert? Offensichtlich ja - die Geschäfte von HSE24 laufen jedenfalls prächtig, auch weil man dort die digitalen Vertriebswege längst zum wichtigen Standbein ausgebaut hat. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz des Homeshopping-Anbieters im vergangenen Geschäftsjahr um 9 Prozent auf rund 821 Millionen Euro. Das angepasste operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) benennt HSE24 nicht genau, es sei aber noch stärker gewachsen als der Umsatz, die Profitabilität sei also gestiegen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes macht HSE24 inzwischen durch Bestellungen über PC, Tablet oder Smartphone, davon wieder macht das mobile Geschäft rund ein Drittel aus. Allein der Bereich E-Commerce in der deutschsprachigen Region wuchs dabei um 14 Prozent auf 186 Millionen Euro. Auch bei der Ansprache neuer Kunden spielen digitale Kanäle eine immer wichtigere Rolle. So gewann HSE24 im vergangenen Jahr fast 60 Prozent aller Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz online. Auch wenn etwa 40 Prozent aller Kunden inzwischen die Online-Kanäle nutzen, entwickle sich das TV-Geschäft weiterhin "unverändert positiv", so das Unternehmen. Interessanter Fakt auch: Rund 80 Prozent des Umsatzes macht HSE24 mit Eigenmarken.

Neben dem Digitalen geht das Wachstum auf die Internationalisierung zurück, vor allem in Russland, wo HSE24 seit 2012 präsent ist, stieg der Umsatz erneut zweistellig. Auch in Italien ging's nach oben. Für das vierte Quartal plant HSE24 im Zuge seiner Internationalisierungsstrategie den Start in der Golfregion. "2017 war ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für HSE24", sagt Sonja Piller, CEO HSE24. "Wir haben unsere bedeutende Marktposition ausgebaut und die Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben. Mittlerweile lassen sich mehr als zwei Millionen Menschen jährlich regelmäßig von unseren attraktiven Produkten inspirieren. Hier zeigt sich unsere umfassende Expertise, digitale Einkaufserlebnisse zu schaffen und die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Dabei profitieren wir immer stärker von unserer konsequenten Aufstellung als Omnichannel-Anbieter. Hinzu kommt unser erstklassiger Service, für den wir regelmäßig Auszeichnungen erhalten. Unsere bereits hohe Schlagzahl wollen wir in den kommenden Jahren halten und weiter erhöhen."

