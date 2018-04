"Einfach enttäuschend": Tarifverhandlungen unterbrochen

© djv

Die Gewerkschaften und der Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) sind in ihren Tarifverhandlungen noch immer von einer Einigung weit entfernt. Nun haben DJV und dju die Verhandlungen unterbrochen.



Seit Anfang des Jahres verhandeln DJV, dju und der BDZV nun schon über einen neuen Tarifvertrag für die Zeitungsjournalisten in den Medienhäusern. Aber auch nach der fünften Verhandlungsrunde konnte man sich jetzt nicht einigen, deshalb haben die Gewerkschaften die Verhandlungen nun erst einmal unterbrochen. Konkret bot der BDZV bei einer Laufzeit von 30 Monaten 1,7 Prozent mehr Gehalt ab dem 1. Mai (plus 300 Euro als Einmalzahlung) und noch einmal zusätzlich 1,5 Prozent ab dem 1. Mai 2019 an. Die Einkommen von Jungredakteuren sollten einmalig um 120 Euro steigen, das von Volontären um 80 Euro. Bei einem zweiten Paket hätte es zum 1. Mai dieses Jahres eine einmalige Anhebung um 2,8 Prozent plus eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro gegeben - bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die gemachten Vorschläge reichen den Gewerkschaften allerdings nicht. DJV-Verhandlungsführer Kajo Döhring sagt: "Das sogenannte Tarifangebot liegt deutlich unter der Teuerungsrate und ist für uns nicht hinnehmbar." Es sei bedauerlich, dass die Verleger auch in der fünften Tarifrunde keine Einigungsbereitschaft zeigen würden. Tatsächlich haben die Verleger ihr Angebot damit aber auch angehoben: Zunächst bot man 2,4 Prozent mehr Gehalt, später waren es 2,6 Prozent. Der DJV fordert allerdings 4,5 Prozent mehr - für ein Jahr.

Die jüngste Tarifrunde wurde von einer Vielzahl von Streiks begleitet, einige Zeitungen, darunter auch die "Süddeutsche Zeitung", erschienen daher in einer etwas abgeänderten Form. Döhring kündigte an, dass die bisherigen Streiks nur ein Vorgeschmack gewesen seien. "Die DJV-Tarifkommission ist sich mit den Kollegen in den Redaktionen völlig einig, dass am Ende ein Einkommenszuwachs stehen muss." Nun sind die Verhandlungen erst einmal unterbrochen. Über das weitere Vorgehen wollen sich jetzt die zuständigen DJV-Gremien beraten.

Auch beim BDZV zeigte man sich im Anschluss an die gescheiterte Tarifrunde enttäuscht. "Es war einfach nur enttäuschend", sagte der Verhandlungsführer des Verbands, Georg Wallraf. "Wir haben den Journalistengewerkschaften ein gutes und sehr differenziertes Angebot gemacht, das unsere Möglichkeiten ausreizt. Gleichwohl sind wir nicht zum Abschluss gekommen, DJV und dju haben die Tarifverhandlungen unterbrochen." Die Gewerkschaftsseite verkenne die wirtschaftlichen Spielräume der Verlage, betonte Wallraf. Tarifverträge müssten die gesamte Branche abbilden. DJV und dju würden sich auf diesen Dialog aber nicht einlassen. "Wir fordern die Gewerkschaften auf, endlich konstruktive Gegenangebote zu unterbreiten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

