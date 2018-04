Neues Auswahlverfahren bei "Schlag den Henssler"

© ProSieben/Willi Weber

Nachdem ProSieben das Online-Voting bei "Schlag den Henssler" jüngst wegen des Verdachts der Manipulation abbrechen musste, hat sich der Sender jetzt etwas Neues einfallen lassen, um den Kontrahenten von Steffen Henssler zu ermitteln.



26.04.2018 - 12:34 Uhr von Alexander Krei 26.04.2018 - 12:34 Uhr

Bei der nächsten Ausgabe von "Schlag den Henssler" wird sich ProSieben an einem neuen Verfahren versuchen, durch das entschieden werden soll, welcher Kandidat gegen Steffen Henssler antreten wird. Anstelle eines Telefon- oder Online-Votings schickt Moderator Elton die drei Herausforderer zu Beginn der Show nun in ein Qualifikationsspiel, in dem es um Durchhaltevermögen und Köpfchen geht.

Der Gewinner kämpft anschließend wie gehabt in bis zu 15 weiteren Spielen um den Jackpot, der nach Hensslers erster Niederlage diesmal mit 250.000 Euro gefüllt ist. Zu sehen gibt es die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" am Samstag, den 5. Mai. Im Vorfeld der vergangenen Ausgabe hatte ProSieben das Online-Voting abgebrochen, weil es einen Grund zur Annahme gab, dass die Abstimmung manipuliert wurde. Daraufhin hatte man Hensslers Gegenspieler wie in früheren Ausgaben per Telefon-Voting ermittelt.

Nun also ein Dreikampf zu Beginn der Show. "Wir sind sofort im Wettkampfmodus, so mag ich das", sagt Moderator Elton. "Der Beste gewinnt - und das allererste Spiel wird zum alles entscheidenden Auftaktspiel für die Kandidatinnen oder Kandidaten."

