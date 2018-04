ARD holt Lechtermann und Schafmeister für "Live nach Neun"

© ARD

Ab Mitte Mai tritt Das Erste bekanntlich vormittags mit "Live nach Neun" gegen "Volle Kanne" an. Nun sind auch die Namen der drei Moderatoren-Duos bekannt. Unter anderem werden Birgit Lechtermann und Heinrich Schafmeister durch die Sendung führen.



26.04.2018 - 16:04 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2018 - 16:04 Uhr

Birgt "Biggi" Lechtermann, die insbesondere in den 80ern und 90ern für eine ganze Reihe von Sendungen vor der Kamera stand und insbesondere für ihre Moderation der Kindersendung "1, 2 oder 3" bekannt wurde, feiert in Kürze ihr Comeback im Fernsehen: Sie wird eine der Moderatorinnen der neuen Vormittagssendung "Live nach Neun", mit der Das Erste ab dem 14. Mai gegen die ZDF-Show "Volle Kanne" antreten wird. Co-Moderator an Lechtermanns Seite wird Zauber-Entertainer Marc Weide, der erst Mitte 20 ist.

Der Altersunterschied der Moderatoren hat Methode, ist es doch das erklärte Ziel des zuständigen WDR, sowohl junge als auch ältere Zuschauer zu erreichen. "Generation Pop trifft auf Digital Natives, alte Schule auf neue Lässigkeit", beschreibt der WDR das Prinzip. In dieses Raster passen auch die beiden übrigen Moderatoren-Paare. Schon bekannt war, dass Isabel Varell und "logo"-Moderator Tim Schreder dazu gehören.

Das dritte Paar im Bunde bilden Alina Stiegler und der 61-jährige Schauspieler Heinrich Schafmeister. Stiegler ist derzeit Moderatorin beim NDR und war im vergangenen Jahr unter anderem beim Eurovision Song Contest im Einsatz. Varell und Schreder werden dem Programmvorlauf zufolge am 14. Mai die erste Ausgabe von "Live nach Neun" moderieren, Lechtermann und Weide gehen dann nach Pfingsten am 22. Mai erstmals auf Sendung.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Artikels haben wir geschrieben, dass die Schauspielerin Alina Stiegler das Magazin moderiert, nicht die NDR-Moderatorin selben Namens. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

